Acusaron a un salvaje que le quebró los brazos a un trabajador para robarle la bicicleta

El atraco ocurrió durante el fin de semana y el asaltante fue apresado gracias a un rápido despliegue policial. Utilizó como arma una pesada regla de albañil.

Un salvaje asaltante neuquino que le quebró los brazos a un trabajador quedó preso luego de que la fiscalía lo acusó por los delitos de robo agravado y lesiones graves. El hecho ocurrió este último fin de semana.

El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido formularon cargos a un hombre que, para cometer un atraco, le fracturó ambos brazos a la víctima con una regla de albañil. Debido a la violencia desplegada y a que el imputado, identificado por sus iniciales como T.B., tenía una condena previa de 2 años y 3 meses de prisión en suspenso, pidieron que quede detenido en prisión preventiva.

Según la acusación, el hecho ocurrió el domingo, entre la 1 y las 2 de la madrugada, en la intersección de las calles Racedo y Otto Neuman, de la ciudad de Neuquén. La víctima se acercó a saludar a una mujer cuando, de forma sorpresiva, T.B., que se encontraba con ella, lo golpeó con un elemento similar a una regla de construcción en la cabeza, manos y brazos, provocándole fracturas en ambos cúbitos y en el quinto metacarpiano, lo que le demandará un lapso de recuperación cercano al mes.

Luego le robó una bicicleta y una mochila que contenía documentación personal, una billetera y 400 mil pesos en efectivo.

La víctima fue auxiliada por personal policial, que, con los datos aportados, logró aprehender al imputado en las calles Rosario y Pizarro mientras llevaba la bicicleta y la mochila. No se logró recuperar la billetera, la documentación ni el dinero.

La víctima ni pudo firmar la denuncia

Para solicitar la prisión preventiva, Maitini explicó que el hecho fue de alta violencia, que dejó a la víctima –sostén de familia– imposibilitada de trabajar y hasta de firmar su propia denuncia.

Añadió que T.B. tiene una condena previa de 2 años y 3 meses de prisión en suspenso (dictada el 31 de julio de 2024) y explicó que el acusado presenta arraigo inestable, lo que dificultó las notificaciones judiciales en la causa anterior.

Con esos argumentos, el fiscal del caso sostuvo que hay riesgo de fuga y necesidad de proteger a la víctima, solicitó la prisión preventiva por 2 meses, el mismo plazo que la asistente Garrido pidió para concluir la investigación.

Prisión preventiva por dos meses

Tras escuchar a las partes y sin oposición por parte de la defensa, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a todos los planteos de ambos representantes del MPF, tuvo por formulados los cargos por el delito de robo agravado por el uso de arma impropia y lesiones graves (artículos 166, incisos 1 y 2; y 45 del Código Penal) y dispuso que el imputado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

