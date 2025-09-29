Su pareja lo encontró abusando de su pequeña hija: tras un largo proceso judicial, fue condenado

Los ataques sexuales ocurrieron cuando la víctima tenía 8 años, en un barrio de esta capital. El acusado fue declarado responsable del delito de violación.

El acusado de violar a la niña fue declarado responsable y, en una próxima audiencia, deberá definirse la pena de prisión.

Un hombre que violó a la hija de su pareja fue declarado culpable y ahora deberá aguardar la definición de la pena de prisión que purgará.

El proceso estuvo a cargo de un tribunal conformado por Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y Laura Barbé , quienes consideraron al acusado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado agravados ambos por ser el imputado responsable de la guarda.

Los hechos ocurrieron en el barrio Progreso de esta ciudad desde marzo hasta diciembre del año 2020 cuando la víctima tenía entre 8 y 9 años. El hombre era pareja de la mamá de la víctima y aprovechaba cuando la niña y sus dos hermanos de 3 y 6 años quedaban a su cuidado. Los abusos cesaron cuando, en diciembre de 2020, la madre al regresar a la vivienda encontró al imputado cometiendo el abuso hacia su hija.

Una cámara Gesell contundente

Los jueces tuvieron por acreditados los hechos más allá de toda duda razonable a partir del relato de la víctima en cámara Gesell, el testimonio de la madre y otros testigos, además de las pericias médicas coincidentes con el relato.

Tras esta declaración de responsabilidad que se conoció este lunes, se deberá fijar la audiencia de determinación de pena para analizar el castigo de prisión que cumplirá el violador.

Otro hecho que tuvo como víctima de abusos a una niña se encuentra en una etapa definitiva y solo resta conocer la pena que cumplirá un hombre condenado.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el viernes pasado, el fiscal del caso Manuel Islas solicitó que se imponga una condena de 10 años de prisión efectiva al condenado, identificado por sus iniciales como E.R.C.G., quien ya fue declarado penalmente responsable por el abuso sexual gravemente ultrajante de una niña de 5 años, agravado por la condición de guardador.

El 25 de junio pasado, E.R.C.G. fue declarado responsable y ahora el tribunal interviniente deberá comunicar la pena que debe cumplir.

Otro abuso de una niña

En otro debate, el Ministerio Público Fiscal (MPF) acreditó que un hombre que también resultó condenado, cometió abusos a una niña durante un período de 6 meses entre 2022 y 2023. Ocurrió en una vivienda de un barrio de esta capital provincial a la que la víctima concurría, ya que el imputado y su pareja debían cuidarla.

En este caso, Islas fundamentó el pedido en una serie de agravantes; entre ellos, “la naturaleza de la acción y los medios utilizados”, representados en la violencia con la que se cometió el abuso. También se refirió al daño causado a la víctima.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia, que actúa como querellante institucional en representación de la niña, adhirió al requerimiento de la fiscalía. Por su parte, el defensor oficial solicitó que no se consideren los agravantes planteados por el fiscal y pidió el mínimo legal de 8 años de prisión.

El tribunal colegiado, integrado por Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Patricia Lupica Cristo, comunicará la pena en el transcurso de esta semana.

Ya definida la responsabilidad penal, el condenado será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiCoPeDIS), además de la pena que determine el tribunal.