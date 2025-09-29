Qué se sabe de la investigación por la tragedia en el club Pillmatun

La cancha de la Isla Jordán donde ocurrió el lamentable hecho está resguardada. El cuerpo del niño fue trasladado a Roca para la autopsia.

La Policía custodia el predio en el que murió un nene que jugaba en el Club Pillmatun.

El Ministerio Público Fiscal ordenó que permanezca acordonado y con custodia policial el sector del club de Empleados Municipales -que utiliza el club Pillmatun desde 2021- donde murió trágicamente Javier "Dibu" Álvarez , de tan solo 11 años edad.

El hecho ocurrió el domingo, cuando el pequeño jugador de la categoría predécima del club Pillmatun , que debía jugar un partido contra Experimental de Cinco Saltos, se colgó de uno de los arcos de la cancha auxiliar que tiene el predio ubicado en la Isla Jordán, y la estructura golpeó su cabeza de manera fatal . El arco no estaba enterrado, ya que era una estructura móvil, que presuntamente cedió y cayó sobre el niño.

Una gran conmoción provocó el accidente en el lugar, donde había mucha gente dado que se disputaba una fecha de la Liga Deportiva Confluencia y también se medían la Reserva y Primera División.

E.C.P TRAGEDIA CLUB PILLMATUN (27) La Policía realizó peritajes en el predio en el que murió un nene que jugaba en el Club Pillmatun. Estefania Petrella

Policías que cumplían la tarea adicional en el encuentro pidieron la asistencia del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), y lo trasladaron al hospital local en una ambulancia, donde llegó sin vida.

La investigación

Una vez que tomaron conocimiento del hecho, comenzó a intervenir el fiscal Martín Pezzetta, quien dispuso el envío del personal del Gabinete de Criminalística para que realizara los trabajos periciales de rigor, además de ordenar la demarcación de la zona para su preservación.

El médico Forense de la Policía hizo un primer examen del cuerpo del niño, el que fue trasladado a la morgue de General Roca para efectuarle la autopsia, cuyo resultado se espera para este lunes.

Pezzeta se reunió con la familia y también con autoridades de la institución deportiva, que preside la Karina Álvarez, también titular del Concejo Deliberante cipoleño.

E.C.P TRAGEDIA CLUB PILLMATUN (25) La Policía custodia el predio en el que murió un nene que jugaba en el Club Pillmatun. Estefania Petrella

También se le dio intervención a la OFAVI -Oficinas de Atención a la Víctima- que brinda asistencia, acompañamiento y contención a las víctimas de delitos y de casos trágicos como éste.

Trascendió que desde lo penal la investigación habría cumplido los pasos requeridos, dada la ausencia -en principio- de elementos probatorios para determinar una conducta dolosa. De igual forma, en el predio se realizaron peritajes y se aguarda el informe de la autopsia que precisará las causas de muerte del niño.