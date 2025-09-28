Vista Alegre: los demoraron por balear a perros en las chacras

Los sospechosos se movilizaban en un vehículo y aseguraron que se limitaron a proteger sus animales. De igual modo, les incautaron dos rifles y municiones.

El personal de la comisaría de Vista Alegre fue alertado sobre una andanada de disparos en zona de chacras.

Dos hombres de Vista Alegre terminaron detenidos luego de que vecinos denunciaron una andanada de disparos en la zona de chacras. Los sospechosos no ocultaron que habían utilizado sus armas de fuego, pero aclararon que el ataque estuvo dirigido a perros que merodeaban su lote con el fin de molestar a sus animales.

El procedimiento se llevó a cabo este último sábado en horas de la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 49. Según lo informado por la Policía, recibieron un llamado alertándolos sobre varios estampidos de armas de fuego.

A partir del aviso, un móvil se dirigió al lugar y no tardó en observar a un vehículo sospechoso, con dos ocupantes. El rodado fue rápidamente interceptado y mientras los agentes identificaban a sus ocupantes, observaron que llevaban dos armas largas. De esta forma, los hombres reconocieron que habían disparado contra varios perros, pero advirtieron que temían por sus animales de granja.

pistoleros operativo Gentileza Policía del Neuquén

Más allá del descargo de los sospechosos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso que el auto en que se movilizaban fuera secuestrado y que se realice una requisa. El resultado fue el secuestro de dos rifles, calibre 22, cargadores y municiones.

En las tareas de inspección del vehículo intervino Criminalística y los sospechosos recuperaron la libertad, aunque enfrentarán cargos por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

Múltiples secuestros de rifles y municiones

Durante los últimos días, se reiteraron los secuestros de armas largas y municiones en distintos operativos. Uno de los procedimientos fue encabezado por la División de Investigaciones Zona Norte y terminó con la detención de dos personas de El Huecú que, a través de redes sociales, comercializaban proyectiles y elementos como astas de ciervos y pieles de zorro.

El trabajo que permitió dar con las dos personas que estarían vinculadas a la actividad ilegal de la caza furtiva surgió por publicaciones en redes sociales, donde se ofrecían a la venta municiones y también armas de fuego.

El Ministerio Público Fiscal fue alertado sobre esta irregularidad y los efectivos fueron autorizados a concretar un allanamiento.

rifles secuestro Gentileza Policía del Neuquén

El resultado de la pesquisa, concretada este último sábado, fue muy positiva porque se incautaron más de 600 proyectiles de distinto calibre y un arma larga. Para sorpresa de los investigadores, se encontraron otros objetos como una cáscara de huevo de choique, patas y cabeza de piche, un cráneo de ciervo con astas, astas sueltas y una trampa para zorro.

Un gran despliegue policial

Junto con Investigaciones, trabajaron los integrantes de la Comisaría 33 de El Huecú, Criminalística de Chos Malal, Guardafaunas de la Región Norte y el GEOP.

Sobre los restos de fauna silvestre, las fuerzas de seguridad precisaron que son todas especies protegidas por la Ley 2539.

En cuanto a las municiones halladas, se encontraron tanto de armas cortas como largas y calibres 22 largo, 7.65 y 9 milímetros.

Estos destacados secuestros de municiones se suman a otros procedimientos realizados la semana pasada en distintos barrios de Neuquén capital, donde también se incautaron una gran cantidad de cajas con balas, armas cortas y largas.