Madrugada de película: persecución, disparos y tres jóvenes demorados

Una persecución policial generó grandes sobresaltos entre los vecinos del casco viejo de Centenario en la madrugada del sábado.

Las primeras horas del sábado fueron intensas para la policía de Centenario que tuvo que desplegar nueve móviles para perseguir a un vehículo por distintas calles de la ciudad. Tras la persecución , los tres jóvenes que huían a bordo del auto fueron demorados y multados por fuga de control.

La escena comenzó alrededor de las 6:20 de la madrugada de este sábado, cuando el personal de la Comisaría Primera de Neuquén emitió una alerta al resto de las unidades acerca de un auto Ford Fiesta color rojo con tres jóvenes en su interior de quienes se sospechaba que pudieran estar armados.

Al recibir el aviso, distintos móviles pertenecientes a las Comisarías N° 5 y 52 de Centenario se sumaron al operativo. Fue en la zona de la primera rotonda que el vehículo fue detectado por las unidades, pero luego de realizar maniobras indebidas, impactó contra el móvil policial JP 1772 en el Loteo Nueva Vista e intentó escapar por calles Antártida Argentina, Chile y siguió por Ingeniero Ballester.

55ae74de-c7e0-4269-b2a3-0891b5713794-1068x646

Los efectivos abrieron fuego con escopetas 12/70 en un intento por frenar la huida del conductor, lo que generó sorpresa y temor entre los vecinos del Casco Viejo que despertaron desconcertados. Sin embargo, no sirvió para lograr que aminorara la marcha y continuó la fuga en dirección al canal de riego, para luego seguir hacia el barrio Sarmiento.

El desenlace de la intensa persecución

Finalmente, el Ford Fiesta, seguido por nueve patrulleros y con una rueda ya averiada, terminó impactando en la esquina de México y Perú —un sector que habitualmente es muy transitado— contra los móviles JP 1874 de la Comisaría 52 y JP 1746 de la Quinta.

fotochoque-1-1024x713

Los tres jóvenes a bordo fueron demorados por la policía. Se supo que uno de ellos, de 21 años, vive en el barrio Sayhueque de Centenario, mientras que los otros dos, de 24 y 26 años, están domiciliados en Neuquén capital.

Al conductor se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,23 gramos de alcohol en sangre. Por su parte, los policías que manejaban los móviles involucrados también se sometieron a las pruebas, que resultaron negativas.

Durante la intervención policial, dos motoristas sufrieron algunos golpes, pero ninguno presentó heridas de gravedad. El auto fue retirado por una grúa municipal de Neuquén y debía ser trasladado a la comisaría para una inspección en busca de armas u otros elementos.

WhatsApp-Image-2025-09-27-at-12.06.00-1-1024x768

En cuanto a los ocupantes del rodado, fueron multados por falta de documentación, fuga de control y alcoholemia positiva.

Jornadas intensas para la policía de Centenario

Días atrás, un patrullero de la Policía Metropolitana fue agredido en el barrio San Martín de Centenario por un grupo de unas 20 personas.

El incidente ocurrió el domingo, luego de que los efectivos intentaran identificar a dos motociclistas que huyeron del lugar e ingresaron rápidamente a una vivienda en la intersección de Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino.

Violento ataque a un patrullero en Centenario

Allí comenzó la violenta escena, cuando varias personas comenzaron a salir de las viviendas y rodearon al móvil policial, lanzando piedras y botellas. Según testigos, se escucharon disparos, aunque se cree que se utilizaron balas antitumulto para dispersar a los agresores, no hubo confirmación oficial por parte de los efectivos.

Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque el vehículo sufrió graves daños materiales debido al ataque.