Quiso estacionar, calculó mal, chocó a un auto afuera de un shopping de Neuquén y se fue: buscan al conductor

El auto dañado es un Renault Clio Campus que se encontraba estacionado afuera del Shopping del Oeste. El caso se viralizó por las redfes.

Un nuevo caso de choque y fuga causó malestar e indignación en esta ciudad. El incidente, esta vez, se registró afuera del Shopping del Oeste, a pocos metros del ingreso al estacionamiento. Es decir, el auto dañado -un Renault Clio Campus color bordó de 3 puertas - se encontraba estacionado afuera, sobre calle Doctor Ramón al 4.100 . Ocurrió este viernes, entre las 10.30 y las 11.15.

"El auto estaba estacionado afuera del shopping. Justo antes del ingreso, quedaba un lugar adelante. El auto lo estaba usando mi madre en ese momento", explicó la dueña del vehículo, Guillermia Berrogain.

En diálogo con LMNeuquén , contó que su madre bajó a los consultorios CIMO Salud por un turno de kinesiología y, al regresar, encontró el paragolpes totalmente desprendido en el piso. "En realidad, cuando vuelve, se sube el auto y no se dio cuenta. La gente le avisa que se le había caído todo el paragolpe. Es decir, al llegar ya estaba en el piso como en la foto y empezamos a preguntar", dijo Berrogain.

auto chocado

Buscando y preguntando, la denunciante dio con una testigo presencial que trabaja en los consultorios. La mujer indicó que se trataba de "un Chevrolet Onix color bordó y que la patente comenzaba con A", aunque no logró registrar el resto de la numeración. Berrogain añadió que la escena muestra claramente cómo el otro auto quiso estacionar adelante y "dobló cerrado, choco todo el auto por el costado, a la altura del guardabarro izquierdo delantero", hasta desenganchar el paragolpes.

Tras el golpe, el conductor o conductora del supuesto Onix habría permanecido detenido solo unos segundos. "Luego arrancó y no dejó ningún aviso, no se hizo cargo", detalló Guillermina, quien buscó testigos y registros para poder ubicar al responsable.

Busca cámaras y que aparezca el responsable

"Hay cámaras, pero justo apuntando por esa zona no; estamos viendo si hay registros en las casas de los vecinos más cercanos, para encontrar al auto”, explicó, sobre las dificultades para identificar al responsable.

El impacto no solo dejó el paragolpes en el suelo: la denunciante aseguró que su Clio quedó "totalmente descalzado" y con la chapa dañada. "El auto se puede usar, pero el paragolpes quedó totalmente descalzado, recién hoy lo pudimos asegurar para poder andar. Es un arreglo provisorio. Aparte le quebró la chapa", detalló.

auto chocado

Berrogain recordó que hasta el momento solo se comunicó con ella una secretaria de los consultorios que es compañera de la testigo que observó el choque. Sobre la cobertura, afirmó que tiene seguro contra terceros, "entonces no me cubre" los daños, por lo que aún no hizo la denuncia formal ante las autoridades por ausencia de registros y otras evidencias. "Queremos conseguir algún tipo de registro para poder hacer la denuncia", señaló.

La propietaria del vehículo confió que espera que el responsable aparezca para buscar una solución: "Que aparezca la persona sería lo ideal para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo". A la vez reconoció que pudo haberse retirado del lugar "porque se asustó o no tiene segur". Asimismo, Guillermina afirmó no haber sufrido antes un hecho similar: "Nunca me había pasado".

Mientras continúa la búsqueda de cámaras y testigos en la zona, la denuncia queda a la espera de pruebas que permitan identificar al auto señalado como responsable y avanzar con la reparación del vehículo. Guillermina dijo que "voy a ver si me doy una vuelta por la zona a ver si consigo cámara de alguna vivienda del lugar". Se agradecen datos clave para encontrar al conductor o conductora que la chocó.