Buenos Aires marcha para pedir justicia por el triple homicidio

Ya comenzó la marcha federal convocada por distintas organizaciones en reclamo por el asesinato de las tres chicas de La Matanza.

La marcha de este sábado 27 de septiembre fue convocada por el colectivo Ni Una Menos , junto a diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales. El punto de encuentro se estableció en la Plaza de Mayo y el recorrido llevará hasta el Congreso para exigir justicia por el triple crimen.

Bajo el lema "¡ Basta de matarnos !" a partir de las 16, Buenos Aires comenzó la marcha para exigir justicia por el homicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez , las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela .

"Justicia por Brenda, Morena y Lara! Todas las vidas importan! El antifeminismo de estado y el ajuste son letales. Este triple femicidio de pibas ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular", expresaron desde Ni Una Menos en redes.

"Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres", cierra la publicación.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas se acercaron al lugar de la convocatoria para decir presente y continuar con su reclamo de justicia.

Además, se esperaban que haya otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Santa Rosa, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán. En Bariloche, la convocatoria se realizó a partir de las 17 en las calles Moreno y Onelli.

La región se sumó al reclamo de justicia

Durante la jornada del jueves, cientos de personas se movilizaron por el centro de la capital neuquina en una columna de aproximadamente seis cuadras.

La marcha fue organizada por agrupaciones feministas, sociales, políticas y sindicales, que comenzaron a reunirse a partir de las 18 en el monumento a San Martín. Además, muchas mujeres sin pertenencia a ninguna organización se acercaron para alzar su voz y mostrar su apoyo.

Marcha por el femicidio de Lara Morena y Brenda (23) Maria Isabel sanchez

Entre los grupos que coordinaron el encuentro se encontraban organizaciones de la Asamblea Feminista y Transfeminista de Neuquén; sindicatos como Adunc, Apunc y Aten; diversas organizaciones sociales y partidos políticos.

Las principales consignas que se mostraron en la masiva movilización fueron: “Justicia por Brenda, Lara y Morena”, “Ni Una Menos”, “Fue triple femicidio”, “Paren de matarnos” y “Emergencia en violencia contra las mujeres”.

Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio

En Cipolletti, el reclamo también se realizó el jueves, impulsado por organizaciones feministas, gremiales y sociales, con el respaldo de agrupaciones como el Movimiento Ni Una Menos Cipolletti, UNTER y ADUNC.

AS-Cipolletti-Marcha xTriple Femicidio LaMatanza (2) Antonio Spagnuolo

La marcha comenzó desde la Plaza San Martín pasadas las 18, y cientos de mujeres recorrieron las calles de la ciudad exigiendo justicia. “Siempre con mujeres pobres. Lo que se sigue repitiendo es el foco en las víctimas, en cómo se vestían o qué hacían, como si eso justificara estos crímenes atroces”, expresaron desde la seccional cipoleña de UNTER en diálogo con LMCipolletti.