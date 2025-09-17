Esperan un fuerte operativo por la marcha federal universitaria: 1100 efectivos en el Congreso

La movilización se da en el marco de la sesión en el congreso que definirá si se rechaza o no el veto a la ley de financiamiento universitario.

Fuerte operativo en el marco de la marcha federal de este miércoles.

Unos 1.100 efectivos de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Gobierno Nacional en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la Marcha Federal de la que participarán agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales en protesta contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

Los manifestantes concentrarán desde el mediodía frente al parlamento para exigir a los legisladores que rechacen los recientes vetos, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados habrá sesión para tratar esos proyectos de la oposición.

Además, se llevará a cabo la ya tradicional marcha de los jubilados como protesta al plan económico de Milei y la delicada situación económica que viven los adultos mayores.

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: la convocatoria a la marcha

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a una masiva Marcha Federal, que se realizará este miércoles 17 de septiembre para intentar revertir el veto de Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, sostuvo que si “hay veto, hay marcha”.

“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó en X.

Cómo será la marcha en Neuquén

Adunc paro

Desde el gremio Adunc anunciaron que la concentración en Neuquén capital será a las 17 en el playón de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). La movilización comenzará a las 18.

Según anunció el gremio ATEN, el retiro en la Confluencia será desde las 17 y tendrá efecto hasta las 20.

"Una vez más estaremos en las calles en defensa de cada derecho conquistado, para frenar el ajuste y defender la democracia en unidad con lxs trabajadorxs de la educación y de la salud", afirmaron desde el gremio. "Porque la escuela pública no se entrega. La salud de nuestrxs niñxs no se negocia. La patria se defiende", agregaron.

"Con salarios de hambre y con un presupuesto para funcionar que es menos de la mitad de lo que necesitamos, las universidades públicas no pueden seguir funcionando", reclamaron.