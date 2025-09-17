¿Quiénes son? La emoción de las familias neuquinas que inician el camino hacia su casa propia en Z1

Tras la entrega de 418 lotes en el barrio Z1, las familias adjudicadas no pudieron contener la felicidad: "Esto es algo que soñamos desde siempre".

Este martes, el barrio Z1 fue escenario de una jornada que quedará en el recuerdo de cientos de familias neuquinas. En medio de abrazos, sonrisas y lágrimas de felicidad, 418 lotes fueron entregados a sus nuevos dueños para que puedan cumplir el sueño de tener su casa propia.

En una tarde cargada de emoción, la inauguración comenzó con los discursos del intendente Mariano Gaido; el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; y Lilian Alderete en representación de las familias aeroportuarias. Luego llegó el momento más esperado: el corte simbólico de la cinta inaugural, que dio inicio a una nueva etapa para las familias presentes.

Minutos después, cada uno de los adjudicados se dirigió a su manzana y comenzó a buscar el lote que llevaban años esperando. Con la carpeta en una mano y el corazón latiendo fuerte, los vecinos se fueron ubicando en los terrenos donde, a partir de hoy, podrán comenzar a imaginar proyectos y levantar las paredes de sus hogares.

“Con felicidad y con orgullo neuquino, hoy comienzan un sueño y, con el compromiso de cumplir el pago de los lotes, harán posible que otras familias también tengan esta oportunidad”, anunció el intendente. Por su parte, Lilian Alderete, quien también fue adjudicada con un terreno, expresó que "hoy comienza a hacerse realidad la esperanza de construir nuestros hogares”.

Un sueño cumplido para las familias neuquinas

Roxana Fonseca, una vecina de Neuquén beneficiaria de uno de los lotes entregados este martes, contó con gran emoción que hace años que estaban anotados en cooperativas y a la espera de un terreno, pero sin éxito. "Eran muchas promesas y nada, hasta que hoy se nos dio. Es una alegría inmensa", dijo en diálogo con LMNeuquén. Roxana es ama de casa y mamá de una hija de seis años y desde que nació se dedicó a tiempo completo a su crianza y cuidado. Luis, su pareja y papá de su hija, trabaja como empleado de comercio en el rubro de calzado.

Z1 Gaido Inaugura Barrio (16) Más de 400 familias neuquinas tendrán su lote propio. Claudio Espinoza

Actualmente viven en una casa alquilada, pero con la incertidumbre de los aumentos la situación se torna insostenible. Desde hace ocho años que estaban en la búsqueda de conseguir un terreno para comenzar a construir su hogar, pero esa búsqueda se transformó en necesidad con la llegada de su hija, ya que el espacio empezó a quedar chico y requerían algo más grande. "Nuestra hija va a tener su casa propia, es algo muy emocionante", expresó y agregó que la pequeña está muy entusiasmada por tener una habitación para ella sola y una casa con patio donde poder jugar.

La familia de tres, asistió al evento con la compañía de Julia, la abuela materna, que no podía contener su alegría. "Me pone muy feliz que a ellos les entreguen un terreno y puedan tener su propia casa", dijo con la voz cargada de orgullo y los ojos brillantes por la emoción de ver a su hija, su yerno y su nieta cumplir un sueño.

Z1 Gaido Inaugura Barrio (10) Claudio Espinoza

Daniel Traiman, empleado de la provincia de Neuquén y arquero del Club Cipolletti, también fue uno de los adjudicatarios de los nuevos lotes. "Nos cuesta creerlo, esto es algo que soñamos desde siempre", reconoció mientras sostenía a su pareja en un cálido abrazo lleno de sentimientos.

La numerosa familia está compuesta por Daniel, su mujer Carolina, quien también trabaja en la provincia, y sus cuatro hijos: Bautista, Ezequiel, Catalina y Santino. Los seis están listos para emprender esta nueva etapa y disfrutan de este momento con mucha alegría. "Hace años estábamos esperando para tener nuestra casita", contó el jugador.

Z1 Gaido Inaugura Barrio (13) Daniel y Carolina, junto a su familia. Claudio Espinoza

"Estamos muy felices y muy emocionados", dijo Carolina y aseguró que "ahora estamos pensando en todo lo que podemos hacer, en todo lo que viene". La pareja estaba buscando un terreno desde 2021, hasta que hoy finalmente pudieron cumplir ese deseo y empezar a planificar las obras para finalmente dejar de alquilar. "Vamos a ponerle todas las pilas a este lugar", cerró Daniel en medio de la conmoción y la incredulidad.