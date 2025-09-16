Mariano Gaido entregó 418 lotes con servicios en Z1 y se consolida el sexto barrio de la gestión municipal

El intendente de Neuquén capital resaltó que en estos 5 años de gestión ya se desarrollaron y entregaron 5.000 lotes con servicios.

418 familias cumplieron su sueño este martes por la tarde al recibir su lote en Z1 donde la Municipalidad de Neuqué n llevó adelante el desarrollo de un sexto barrio desde el inicio de la gestión, una política que consolida a la ciudad en la planificación de su crecimiento.

“Es un día muy feliz para nosotros”, expresó el intendente Mariano Gaido durante la entrega. Tras agradecer a las 44 asociaciones y colegios que intermediaron para hacer las entregas, el jefe comunal recordó que en estos 5 años de gestión ya se desarrollaron y entregaron 5.000 lotes con servicios .

Luego, destacó la labor de los equipos técnicos del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y agradeció a aquellas personas que “trabajan en un expediente, ponen pasión y nos están acompañando viendo estos resultados”.

Entrega Lotes Zeta1 Neuquen Gaido (1)

Gaido: "hace cinco años se terminó la cultura de las tomas"

Además, se refirió al acompañamiento del sector privado y de las cámaras empresarias como la de Comercio o Fecene y sostuvo que “hacen un esfuerzo enorme para que la ciudad tenga los recursos para desarrollar estas políticas, tomando la responsabilidad de pagar en tiempo y en forma los impuestos”.

“En Neuquén se terminó hace 5 años la cultura de las tomas y los asentamientos por una política con loteos y planificación”, afirmó Gaido en su discurso. Recordó luego que, al asumir su gestión, la ciudad tenía asentamientos irregulares: uno con 2.000 familias en el oeste y otro con 200 en el barrio Confluencia.

“Esas situaciones se resolvieron, y hoy en Casimiro Gómez tenemos loteos con servicios, con dignidad: no es solo tierra, son terrenos con agua, cloacas, electricidad e iluminación led. Y en Confluencia, en ese sector, inauguramos una ciudad deportiva con vestuarios, cancha de fútbol sintético y de hockey. Esto habla de un estado presente”, destacó.

Entrega Lotes Zeta1 Neuquen Gaido (2)

El sexto barrio entregado en Neuquén

Ante las 418 familias beneficiadas, celebró: “Este es el sexto barrio que entregamos. Con felicidad y con orgullo neuquino, hoy comienzan un sueño y, con el compromiso de cumplir el pago de los lotes, harán posible que otras familias también tengan esta oportunidad”.

Subrayó que “mientras en el país no se avanza un metro cuadrado de asfalto y se quedan con los impuestos de Neuquén, acá estamos inaugurando un barrio con lotes con servicios”.

“Nosotros tenemos palabras que nos enorgullecen: solidaridad, oportunidad, neuquinidad. Si en Buenos Aires hay gas, combustible y electricidad, es gracias a los neuquinos. Y la neuquinidad significa poner en valor a nuestras familias, nuestros sueños y nuestras obras. Cada barrio, cada avenida, cada Polo Tecnológico o paseo costero es orgullo neuquino, es palabra neuquinidad, y eso es lo que pido que acompañemos ahora que se define de qué lado estas”, concluyó entre aplausos.

Entrega Lotes Zeta1 Neuquen Gaido (4)

A su turno, Julieta Corroza, expresó que “de esto se trata. El objetivo nuestro es solucionarle a la gente los problemas y cumplir los sueños cuando parecen imposible. El gobierno provincial y el municipal lo hacen trabajando mancomunadamente gracias a la buena gestión de los recursos”.

Por su parte, Marco Zapata, titular del IMUH, expresó que estas 418 familias vinieron “con sueños, esperanzas y mucha paciencia”. Luego, afirmó que los equipos técnicos seguirán colaborando “para que puedan construir”.

Con emoción, Lilian tomó la palabra en representación de las familias aeroportuarias y agradeció al intendente y a su equipo “por su generosidad y apoyo”. Destacó que este día marca el inicio de un sueño largamente esperado: el de la vivienda propia. “Hoy comienza a hacerse realidad la esperanza de construir nuestros hogares”, expresó, y aseguró que "como ciudadanos asumimos el compromiso de trabajar por un futuro mejor para nuestras familias y para toda la comunidad".