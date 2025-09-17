Sueldo Empleados de Comercio: las nuevas escalas salariales de septiembre 2025, categoría por categoría

Luego del último acuerdo paritario, quedaron establecidas las nuevas escalas salariales de los empleados de Comercio en septiembre de 2025 .

En el noveno mes del año , los empleados de Comercio celebran su día. Y si bien por aplicación de la Ley 26.541 la jornada del Día del Empleado de Comercio ha sido instituida para cada 26 de septiembre , lo cierto es que, en 2025 , se decidió trasladarla al lunes 29/9. Pero los empleados de Comercio también reciben en septiembre otras buenas noticias. Y es que, luego del último acuerdo paritario, quedaron establecidos los incrementos en los sueldos para los trabajadores del sector y, por ende, las nuevas escalas salariales .

En su sitio oficial, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) – gremio que nuclea a los empleados de Comercio - dio a conocer los detalles del convenio con mejoras salariales, que incluyen incrementos para todo el segundo semestre de 2025 .

Sueldo Empleados de Comercio: escalas salariales de septiembre 2025

En septiembre de 2025, la tabla salarial que nuclea a los empleados de Comercio quedó conformada de la siguiente manera de acuerdo a las escalas de ingresos según puesto y categoría:

Maestranza y Servicios

Categoría A: $1.065.914.

Categoría B: $1.068.884.

Categoría C: $1.079.290.

Administrativo

Categoría A $1.077.062 (la más baja).

Categoría F $1.126.863 (la más alta).

Cajeros

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Personal auxiliar especializado

Desde $ $1.089.700 (Categoría A).

Vendedores

Desde $1.080.777 (Categoría A).

Es oportuno señalar que los aumentos en los sueldos de los empleados de Comercio se establecieron de manera escalonada: 1 por ciento en julio; 1 por ciento en agosto; 1 por ciento en septiembre; 1 por ciento en octubre; 1 por ciento en noviembre y 1 por ciento en diciembre de 2025.

Además, de acuerdo al convenio mencionado más arriba, durante el período julio-diciembre de 2025 se les abonará mensualmente a los empleados de Comercio un bono –o suma fija no remunerativa- establecido en 40 mil pesos.

Cabe recordar que la Convención Colectiva de Trabajo Nro 130/75, que establece los sueldos y las escalas de los empleados de Comercio, especifica en su artículo 20 que al trabajador que se desempeñe en las provincias de Río Negro y Neuquén les corresponde un aumento del 5 por ciento adicional sobre las remuneraciones establecidas.

Por otra parte, en el cuarto punto de acuerdo paritario sellado por FAECYS para los empleados de Comercio, se señala que las partes firmantes asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a los fines de analizar las escalas básicas convencionales, sumas y porcentajes y atentas a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas, pactadas en el acuerdo y desde la vigencia del mismo.

Asimismo, se comprometen a que, en caso de acordar cualquier aumento en las escalas salariales, el mismo se realizará de forma no remunerativa y no acumulativa.

Por último, cabe señalar que, en relación al Día del Empleado de Comercio, aquellos negocios que pretendan llevar adelante la jornada del 29 de septiembre deberán ser atendidos por sus dueños. Eso sí: si de todos modos un trabajador resuelve cumplir con sus tareas el Día del Empleado de Comercio, debe saber que su paga será el doble, como sucede en los feriados nacionales.