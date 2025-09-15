Sexto barrio en Neuquén: Gaido entregará 500 nuevos lotes con servicios en Z1

Con esta adjudicación, ya son más de 5.000 las tierras otorgadas en distintos puntos de la ciudad. La Municipalidad hará la entrega este martes.

Este martes a las 15, la Municipalidad de Neuquén entregará 500 lotes con servicios en Z1 y se hará realidad un nuevo barrio en la capital neuquina. Con esta adjudicación, ya son más de 5.000 las tierras otorgadas en distintos puntos de la ciudad bajo un plan ordenado de expansión urbana que busca dejar atrás los asentamientos irregulares.

“Es un barrio con todos los servicios: agua, cloacas, electricidad, cordón cuneta e iluminación led. Se financió íntegramente con fondos neuquinos y con el superávit municipal, lo que demuestra una administración ordenada que invierte en una ciudad planificada”, señaló el intendente Mariano Gaido tras recorrer el sector.

Subrayó que Neuquén es un ejemplo a nivel nacional: “Mientras en el país no se entrega un solo lote con servicios, nuestra ciudad sigue creciendo y consolidándose”. Además, adelantó que en octubre se inaugurará el segundo barrio del año, séptimo de la gestión.

En esta oportunidad serán 500 familias beneficiadas que accedieron a esta posibilidad a través de convenios firmados con 40 instituciones, entre ellas sindicatos, colegios profesionales y el Plan Joven.

Gaido lotes con servicios en Z1

Sobre el sistema de pago, destacó que el 92% de los adjudicatarios cumple en tiempo y forma, lo que permite retroalimentar los fondos y mantener el superávit del IMUH.

El intendente remarcó que la ciudad dejó atrás los asentamientos irregulares: “Hace cinco años esa era la realidad, pero hoy esos espacios tienen asfalto, infraestructura deportiva y forman parte de la vida de los neuquinos. El desfile por los 121 años de la ciudad se realizó en un lugar que estuvo olvidado por dos décadas y ahora está transformado”.

Gaido también resaltó las políticas de desarrollo urbano, y expresó que "con 3.400 cuadras de asfalto, 20 avenidas, 200 repavimentaciones, loteos con servicios y paseos costeros, consolidamos un equilibrio territorial que es modelo en el país”.

Además, invitó a los vecinos a participar de la entrega: “Mañana será un día histórico. Estos lotes cumplen sueños y muestran que Neuquén avanza con recursos propios, gracias también al compromiso de las empresas locales”.

Gaido lotes con servicios en Z1

Por su parte, el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, recorrió la zona para verificar los detalles previos a la entrega y adelantó que mañana estarán presentes parte del gabinete y las 40 instituciones con las que se firmó convenios para concretar las adjudicaciones.

Los terrenos tienen ocho metros de frente por veinte de fondo, con servicios de luz, agua potable y cloacas ya instalados. En los próximos días finalizarán las obras de gas. Además, cuentan con calles consolidadas, luminaria led y movimiento de suelo.

“En este caso, a diferencia de otros loteos, también se realizó el relleno de platea. Quedó muy bueno el loteo, está en un borde cercano a la barda, en un lugar lindo y conectado a la ciudad”, destacó Zapata.

El funcionario explicó que, de manera paralela a las obras, el IMUH avanzó en la documentación de las familias y en el sorteo de adjudicación. También recordó que quienes deseen acceder a un lote deben inscribirse en el RuProVi (Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat) y en la sede del IMUH, ubicada en Planas 569.

Por último, adelantó que próximamente firmarán el inicio de obras en Toma Pacífica y que ya están trabajando en nuevos loteos en el oeste de la ciudad.