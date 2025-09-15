iPhone 17 y iPhone Air: cuál es el precio en Argentina y cuándo llegan a nuestro país

Apple presentó sus nuevos modelos y hay expectativa por la llegada al país de los dispositivos. Cómo son y cuánto costarán en el mercado local.

iPhone 17 y iPhone Air: cuándo llegan a la Argentina los nuevos modelos y a qué precios

Tras la presentación mundial que Apple hizo de la nueva generación de su smartphone insignia, el iPhone 17 , la empresa confirmó la fecha de lanzamiento en Argentina y los precios que tendrán las diferentes versiones del celular en el mercado local.

La compañía anunció los precios locales estimados para los cuatro modelos, que arrancan desde $1.799.990. El lanzamiento local incluirá los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max , todos equipados con los chips A19 y A19 Pro, según consigna la agencia Noticias Argentinas.

Si bien en otras ocasiones había una gran incertidumbre sobre la llegada estos teléfonos al país, en esta ocasión, los usuarios argentinos podrán acceder a los aparatos en plazos más cortos y con soporte oficial.

Un dato a tener en cuenta es que Apple no tiene una tienda oficial en Argentina y la nueva generación de los celulares de esa compañía estará disponible en el país a través de resellers e importadores locales. Las estimaciones señalan que el modelo más barato rondará los $2.000.000.

En el evento de lanzamiento global, la empresa informó los precios de referencia en Estados Unidos, donde los nuevos modelos de iPhone estarán disponibles desde el 19 de septiembre.

Los precio del iPhone 17 en Argentina

De acuerdo con los montos que difundió el distribuidor autorizado Maximstore, el valor de los teléfonos dependerá de la cotización del dólar al momento en que se haga la compra.

En Estados Unidos, la preventa comenzó el 12 de septiembre. En ese país de América del Norte, los precios de los nuevos iPhone serán los siguientes:

iPhone 17 : desde u$s799

: desde u$s799 iPhone Air : desde u$s999

: desde u$s999 iPhone 17 Pro : desde u$s1.099

: desde u$s1.099 iPhone 17 Pro Max: desde u$s1.199

La otra alternativa es comprarlo en los resellers locales. Todavía no hay listas confirmadas, pero se estima que se ubicarán en torno a los siguientes precios

iPhone 17: $2.000.000

$2.000.000 iPhone Air : $2.550.000

: $2.550.000 iPhone 17 Pro : $2.800.000

: $2.800.000 iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

iPhone 17. Apple presentó el nuevo iPhone 17, generando reacciones mixtas entre los seguidores, entre humor, críticas y comentarios sobre el precio.

Cómo es el nuevo iPhone 17 Air

El iPhone Air estuvo en el centro de atención en la jornada de presentación. El equipo, que tiene 5,6 mm de grosor, se posicionó como el smartphone más fino que la marca haya fabricado hasta el momento.

Las principales características del nuevo modelo de iPhone

Pantalla : ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz. Garantiza fluidez en los juegos y en el consumo multimedia.

: ProMotion de 6,5 pulgadas a 120Hz. Garantiza fluidez en los juegos y en el consumo multimedia. Chip A19 Pro y módem C1x : permiten que el equipo sea compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

: permiten que el equipo sea compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Cámara : la que se ubica en la parte trasera es de 48 MP y tiene una lente telefoto integrada de 12 MP; la del frente es de 18 MP y la función es de Center Stage, es decir, es ideal para videollamadas.

: la que se ubica en la parte trasera es de 48 MP y tiene una lente telefoto integrada de 12 MP; la del frente es de 18 MP y la función es de Center Stage, es decir, es ideal para videollamadas. Sistema operativo iOS 26: incorpora funciones específicas que apuntan a aprovechar el nuevo hardware, incluida la compatibilidad con Apple Intelligence.

Un dato extra de la cámara frontal es que que ahora puede detectar la presencia de varias personas y cambiar el encuadre de forma automática. Además, permitirá sacar fotos horizontales sin que sea necesario girar el dispositivo.

Por otra parte, el aparato ya no tiene la ranura física en la que habitualmente se colocaba la tarjeta SIM y funciona únicamente con e-SIM. Además, según la información de Apple, el dispositivo "ofrece batería para todo el día" y tiene la opción de alcanzar hasta 40 horas de video a través de una batería externa MagSafe. Los colores disponibles son negro, blanco, dorado claro y "azul cielo".