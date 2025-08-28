El celular emblema de Apple tiene una herramienta clave para proteger la información personal ante un eventual arrebato.

Función desconocida: cómo bloquear tu iPhone solo con la voz y proteger las cuentas

En la actualidad, los smartphones son mucho más que teléfonos. Además de convertirse en una herramienta clave para tener acceso a internet en todo momento, también almacenan información personal de importancia, como datos bancarios o acceso a billeteras virtuales. Por ello, es fundamental extremar las medidas de seguridad ante un eventual robo.

Entre las nuevas herramientas, Apple habilitó para su iPhone una opción innovadora en relación con otros celulares: la posibilidad de bloquear el aparato solo pronunciando un comando de voz.

Este sistema, novedoso pero poco conocido , viene preinstalado en los modelos iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 y en versiones previas compatibles con iOS 18. Al ser una herramienta nativa , no requiere la descarga de aplicaciones externas ni configuraciones complejas.

Iphone.jpg La herramienta del iPhone funciona sin instalaciones externas ni configuraciones complicadas.

El comando de voz para el bloqueo basa su funcionalidad en Siri, el asistente virtual de Apple. Para comenzar a utilizarlo, los usuarios tienen que activar ciertas funciones. A continuación, el paso a paso de cómo hacerlo:

Ingresar a la configuración del teléfono.

del teléfono. Entrar en el apartado “ Accesibilidad ”.

”. Elegir la opción “Funciones rápidas de voz”.

Tocar sobre “ Configurar función rápida de voz”.

Seleccionar la acción “Bloquear pantalla”

Escribir el comando de voz que se utilizará para bloquear el dispositivo. Cada usuario puede optar por el suyo, como por ejemplo “bloqueo”, “bloquearse” o “apagar”. En este punto, el sistema operativo pide repetir la palabra o frase elegida en tres oportunidades. El objetivo es entrenar el reconocimiento y proteger frente a intentos de activación por parte de terceros.

Una vez activada, la herramienta permitirá el bloqueo del celular solo diciendo el comando de voz elegido, haciéndolo ideal ante un robo o un arrebato.

iPhone 14. El sistema ayuda a proteger los datos personales guardados centro del celular.

Las ventajas del bloqueo del iPhone con la voz

Esta herramienta ofrece varias ventajas en la protección del dispositivo:

Rapidez y conveniencia: permite bloquear el teléfono con velocidad ante situaciones de emergencia o cuando no se lo tiene en las manos.

permite bloquear el teléfono con velocidad ante situaciones de emergencia o cuando no se lo tiene en las manos. Seguridad ante emergencias: al poder activar rápidamente funciones como el modo avión o activar la ubicación en caso de pérdida o robo, la protección del dispositivo se fortalece.

al poder activar rápidamente funciones como el modo avión o activar la ubicación en caso de pérdida o robo, la protección del dispositivo se fortalece. Discreción: en situaciones donde no es posible manipular el dispositivo claramente, la voz permite realizar acciones discretas sin llamar la atención.

en situaciones donde no es posible manipular el dispositivo claramente, la voz permite realizar acciones discretas sin llamar la atención. Accesibilidad: es especialmente útil para personas con discapacidades o limitaciones físicas que dificultan el uso táctil del teléfono.

Cuáles son los otros sistemas de bloqueo del iPhone

iPhone.jpg El celular de Apple tiene varias opciones de bloqueo que se adaptan a cada usuario.

El bloqueo por voz es solo una de las diversas opciones de seguridad que los usuarios pueden configurar para proteger su información personal y limitar el acceso no autorizado a sus teléfonos. Así son los distintos sistemas, que se adaptan a las necesidades de cada persona: