Función desconocida: cómo bloquear tu iPhone solo con la voz y proteger las cuentas
El celular emblema de Apple tiene una herramienta clave para proteger la información personal ante un eventual arrebato.
En la actualidad, los smartphones son mucho más que teléfonos. Además de convertirse en una herramienta clave para tener acceso a internet en todo momento, también almacenan información personal de importancia, como datos bancarios o acceso a billeteras virtuales. Por ello, es fundamental extremar las medidas de seguridad ante un eventual robo.
Entre las nuevas herramientas, Apple habilitó para su iPhone una opción innovadora en relación con otros celulares: la posibilidad de bloquear el aparato solo pronunciando un comando de voz.
Cómo funciona y cómo activar el bloqueo del iPhone con la voz
Este sistema, novedoso pero poco conocido, viene preinstalado en los modelos iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 y en versiones previas compatibles con iOS 18. Al ser una herramienta nativa, no requiere la descarga de aplicaciones externas ni configuraciones complejas.
El comando de voz para el bloqueo basa su funcionalidad en Siri, el asistente virtual de Apple. Para comenzar a utilizarlo, los usuarios tienen que activar ciertas funciones. A continuación, el paso a paso de cómo hacerlo:
- Ingresar a la configuración del teléfono.
- Entrar en el apartado “Accesibilidad”.
- Elegir la opción “Funciones rápidas de voz”.
- Tocar sobre “Configurar función rápida de voz”.
- Seleccionar la acción “Bloquear pantalla”
- Escribir el comando de voz que se utilizará para bloquear el dispositivo. Cada usuario puede optar por el suyo, como por ejemplo “bloqueo”, “bloquearse” o “apagar”. En este punto, el sistema operativo pide repetir la palabra o frase elegida en tres oportunidades. El objetivo es entrenar el reconocimiento y proteger frente a intentos de activación por parte de terceros.
Una vez activada, la herramienta permitirá el bloqueo del celular solo diciendo el comando de voz elegido, haciéndolo ideal ante un robo o un arrebato.
Las ventajas del bloqueo del iPhone con la voz
Esta herramienta ofrece varias ventajas en la protección del dispositivo:
- Rapidez y conveniencia: permite bloquear el teléfono con velocidad ante situaciones de emergencia o cuando no se lo tiene en las manos.
- Seguridad ante emergencias: al poder activar rápidamente funciones como el modo avión o activar la ubicación en caso de pérdida o robo, la protección del dispositivo se fortalece.
- Discreción: en situaciones donde no es posible manipular el dispositivo claramente, la voz permite realizar acciones discretas sin llamar la atención.
- Accesibilidad: es especialmente útil para personas con discapacidades o limitaciones físicas que dificultan el uso táctil del teléfono.
Cuáles son los otros sistemas de bloqueo del iPhone
El bloqueo por voz es solo una de las diversas opciones de seguridad que los usuarios pueden configurar para proteger su información personal y limitar el acceso no autorizado a sus teléfonos. Así son los distintos sistemas, que se adaptan a las necesidades de cada persona:
- Código de acceso: aunque es el más antiguo, sigue muy vigente por ser tan simple como efectivo, requiriendo que el usuario ingrese un código numérico o alfanumérico para desbloquear el aparato. Puede configurarse en Ajustes > Face ID y código > Activar código.
- Face ID: utiliza reconocimiento facial avanzado para desbloquear el iPhone. Es una opción rápida y segura que funciona en casi todas las situaciones, incluso en condiciones de poca luz o cuando el usuario lleva máscara o lentes. Almacena los datos faciales encriptados en el dispositivo para proteger la privacidad del usuario.
- Touch ID: cómodo y preciso, permite acceder al celular mediante el reconocimiento biométrico de huellas dactilares. Además, se utiliza como un método seguro de autentificación en diversos servicios (como en iTunes Store, App Store e iBooks Store), compras y aplicaciones. No está disponible en todos los modelos.
- Autenticación biométrica combinada: para mayor seguridad, algunas configuraciones habilitan combinar Face ID con el código de acceso.
- Modo de recuperación o Bloqueo: a través de iCloud, los usuarios pueden activar "Buscar mi iPhone" para bloquearlo remotamente el dispositivo, activando un código, o incluso borrarlo en caso de pérdida.
