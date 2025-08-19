Filtran el precio de iPhone 17: ¿cuándo saldrá a la venta y cuál es su valor?

El teléfono celular de Apple será presentado en breve y se espera un incremento en su precio. Modelos y características.

Ya llega el iPhone 17: ¿cuándo saldrá a la venta y cuál es su valor?

Apple se prepara para uno de los eventos más esperados por sus usuarios: la presentación del iPhone 17 , su teléfono celular insignia. Será en el tradicional evento que se celebra cada año en el Apple Park de Cupertino, en California .

La ceremonia en la que la compañía de la manzanita anuncia sus grandes novedades aún no tiene fecha confirmada, pero algunas filtraciones informadas por medios especializados aseguran que será el próximo 9 de septiembre de 2025, poco después del feriado del Labor Day en Estados Unidos.

Su llegada a las tiendas estaría prevista para el 19 de septiembre , apenas diez días luego de la presentación.

iphone 17 air.png Apple reemplazará su tradicional línea “Plus” con un modelo “Air” más delgado y sofisticado.

Modelos y características del iPhone 17

El smartphone de Apple llegará en cuatro versiones, incluyendo un reemplazo de su tradicional línea “Plus” con un modelo “Air” más delgado y sofisticado:

iPhone 17 (base): pantalla de 6.3 pulgadas.

(base): pantalla de 6.3 pulgadas. iPhone 17 Air : pantalla de entre 6.5 y 6.6 pulgadas, diseño ultrafino de 5.4 mm, construido en aleación de titanio y aluminio. Sustituye al antiguo modelo ‘Plus’.

: pantalla de entre 6.5 y 6.6 pulgadas, diseño ultrafino de 5.4 mm, construido en aleación de titanio y aluminio. Sustituye al antiguo modelo ‘Plus’. iPhone 17 Pro : pantalla de 6.3 pulgadas con funciones premium.

: pantalla de 6.3 pulgadas con funciones premium. iPhone 17 Pro Max: pantalla de 6.9 pulgadas, incorporando un sistema de lentes móviles que permitiría cambiar la distancia focal de forma real y óptica.

El iPhone 17 Pro dejaría los 128 GB como opción base y partiría directamente desde 256 GB. Apple ya había hecho algo similar en 2023, cuando subió la capacidad mínima del iPhone 15 Pro Max. La nueva gama de colores incluiría púrpura, verde, negro, plata, azul, oro claro y un azul inspirado en la Mac. Además, los modelos Pro y Pro Max contarían con 48 megapixeles en todos sus sensores traseros.

Cuál será el valor del iPhone 17

Dólar iPhone.jpg Toda la línea del iPhone 17 tendría un aumento de unos 50 dólares en promedio.

El precio del próximo teléfono inteligente de Apple es un misterio, pero varios medios como The Wall Street Journal anticipan que toda la línea iPhone 17 tendría un aumento en relación a las anteriores, principalmente al incremento de los costos de los componentes y las tarifas impuestas por Estados Unidos a China.

Se estima una suba de 50 dólares en promedio respecto a la generación previa, posicionando al iPhone 17 como el modelo más caro de Apple hasta la fecha.

Estos serían los valores estimados del iPhone 17. De acuerdo a las filtraciones:

iPhone 17 : desde 799 dólares.

: desde 799 dólares. iPhone 17 Air : desde 999 dólares.

: desde 999 dólares. iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.

desde 1.099 dólares. iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

El iPhone, la manzana de oro de Apple

Recientemente, la empresa cofundada por el fallecido Steve Jobs anunció un beneficio neto de 84.544 millones de dólares en los primeros nueve meses de su ejercicio 2025, un incremento de 7,02% interanual. Esta cifra se debe principalmente a las ventas de su smartphone, que tuvieron un incremento de 3,6%, y las Mac, que saltaron un 12,33%.

Tim Cook reconoció públicamente que es gay. Fotos: AFP. Tim Cook, CEO de Apple.

"Hoy, Apple se enorgullece de anunciar un récord de ingresos para el trimestre de junio, con un crecimiento de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y un crecimiento a nivel mundial en todos los segmentos geográficos", afirmó su CEO Tim Cook en un comunicado tras la publicación de resultados.

Kevan Parekh, director financiero de Apple, añadió también que, gracias a los "altísimos niveles de satisfacción y fidelidad" de los clientes de la compañía, su base de dispositivos activos "alcanzó un nuevo récord en todas las categorías de productos y segmentos geográficos".

Más allá de los resultados, existen muchas dudas en torno a Apple, cuyas acciones bajaron 16 % en lo que va de 2025, debido a cómo soportará la agresiva presión arancelaria del gobierno estadounidense contra algunos de sus principales mercados y países suministradores, como India o China. En mayo, la empresa afirmó que tendría unos 900 millones de dólares en costos arancelarios adicionales en el trimestre de junio, pero que no podía predecir más allá de eso.