Gravísimo ataque: dos hombres armados interceptaron una ambulancia y le dispararon

El vehículo transportaba a un herido y los delincuentes intentaron ingresar, pero el personal logró escapar a tiempo. Ocurrió el fin de semana en San Patricio del Chañar.

Un grave hecho de violencia ocurrió en San Patricio del Chañar. Personal de salud que trasladaba una persona herida hacia el hospital local fue interceptado por dos personas armadas que los amenazaron a punta de pistola y dispararon contra la ambulancia.

Fue durante la madrugada del pasado sábado, entre la 1:30 y las 2. El hospital fue alertado por un herido de arma blanca en el barrio La Costa.

Según declaró Ema Chamorro, directora del hospital de San Patricio del Chañar, en diálogo con LU5, es habitual que las ambulancias sean escoltadas por un móvil de la Policía o por Bomberos, dependiendo de la situación. "El equipo se preparó para salir a buscar a ese paciente y al mismo tiempo dio aviso a la Policía, como hacemos siempre", expresó.

ambulancia.jpg

Al llegar al lugar, notaron que el móvil policial todavía no había llegado. Igualmente, el personal decide bajarse de la ambulancia para asistir al herido. Luego de subirlo al vehículo y disponerse a regresar al hospital, fueron interceptados a metros por dos personas armadas.

Según relató la directora del hospital, uno se acercó al chofer para decirle que detenga el móvil, mientras el otro se dirigió a la parte de atrás e intentó abrir la puerta. En ese momento, el conductor atinó a acelerar y escapar de la situación. Justo después de comenzar la huida, reportaron que escucharon dos disparos contra la ambulancia. Afortunadamente, ninguno de los dos balazos impactó contra la ambulancia. Según relató Chamorro, pudieron llegar sin más inconvenientes al hospital y atender al herido. La directora aclaró que nadie del equipo resultó herido: "están todos bien".

Respecto a la zona a la que acudió el personal de salud, Chamorro expresó que "es un sector, a veces un tanto difícil como son otros sectores del lugar. Tengamos en cuenta que San Patricio del Chañar ha crecido mucho en estos últimos años y hechos así de inseguridad se dan acá como en otros lugares también".

La Comisaría 13 de San Patricio del Chañar en conjunto con la Fiscalía de Robos y Hurtos trabajan en la causa del robo de paneles solares.

Las medidas del hospital para evitar los hechos de inseguridad

Chamorro expresó que no es la primera vez que una situación de estas características ocurre. El año pasado, según contó hubo una situación similar y, desde entonces, se coordina con la policía para garantizar la seguridad del equipo de salud.

"Yo ayer tuve varias comunicaciones con el comisario para trabajar y buscar las mejores estrategias porque hoy por hoy mi idea como conducción del hospital es asegurar al personal de salud que puedan trabajar de manera tranquila entendiendo que situaciones como estas, digo de salir a buscar este tipo de pacientes, vamos a seguir teniendo", declaró la directora del hospital de San Patricio del Chañar.

Respecto a los momentos sensibles a las que se exponen los médicos y enfermeros, Chamorro dijo: "son situaciones complejas y el equipo de salud tiene que tomar la decisión en cuestión de segundos. O sea, nosotros estamos para asistir a la a la salud de las personas y más en este tipo de hechos de gravedad".

"Vamos a trabajar con el comité de emergencias de acá de la institución como para abordar estos temas y evitar futuros hechos similares", cerró la directora del hospital.