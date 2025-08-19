El video donde Gimena Accardi confesó con quién engañó a Nico Vázquez

La actriz reconoció que fue "una cagada" y reveló quién fue el tercero en discordia. Fue este martes en el streaming de Olga.

Tras intensas jornadas de rumores y especulaciones, la reconocida actriz Gimena Accardi rompió el silencio para confrontar de manera directa las versiones que circulaban en diversos medios de comunicación sobre su reciente separación del actor y productor Nicolás Vázquez .

En un extenso y emotivo descargo, la artista se hizo eco de los comentarios vertidos en el programa de televisión LAM y ofreció una versión de los hechos que, si bien admitió un error, desmintió categóricamente la identidad del supuesto tercero en discordia.

La declaración de Accardi, realizada en el streaming de Olga, buscó poner un freno a las habladurías y aclarar el panorama sobre un vínculo que, a pesar del quiebre sentimental, mantiene una profunda base de amor y respeto mutuo.

La actriz inició su monólogo con una confesión sobre su estado anímico, revelando que se encuentra "sin dormir, angustiada" y "mal" debido a la situación que la ha colocado en el "ojo de la tormenta". Su necesidad de hablar, explicó, surgió de la urgencia por "aclarar un par de cosas" que considera cruciales para limpiar el nombre de personas ajenas a la ruptura.

Gimena Accardi confesó la infidelidad a Nico Vázquez

Aunque señaló que los asuntos de pareja deberían permanecer en la esfera de lo privado, sintió que el nivel de escrutinio público la obligaba a salir a dar la cara. Aseguró que lo ocurrido fue un tema "hablado en cuatro paredes, en la intimidad y en la privacidad", y que su resolución fue un acuerdo alcanzado entre dos personas que compartieron casi dos décadas de sus vidas.

Su relación con Nico Vázquéz y la confesión

Accardi dedicó palabras de profundo afecto y reconocimiento hacia Nico Vázquez, destacando la calidad de "hombre" y "persona" que es. Subrayó que, a pesar de la separación, su vínculo de amor y familiaridad "sigue intacto". En sus palabras, los dieciocho años que compartieron no son un periodo que se pueda borrar, y el respeto mutuo es un pilar fundamental que seguirá sosteniendo su relación de ahora en adelante. De esta forma, la actriz buscó desvincular la ruptura de cualquier tipo de resentimiento o conflicto abierto, presentándola como el resultado de una decisión consensuada y dolorosa.

En un momento de su alocución, la actriz admitió de forma contundente haber cometido un error en el marco de su relación. Se hizo cargo de una parte de los rumores que se difundieron, señalando que "sí es cierto lo que se dijo ayer, la mitad de las cosas".

Con plena conciencia, reconoció que "sí, en 18 años uno comete errores", y que en su caso se trató de "una cagada malísima". La confesión se centró en la infidelidad, un hecho del cual se arrepiente y por el cual pidió "perdón en mil idiomas" a su entonces pareja. Aseguró que su confesión fue recibida con "entendimiento" y que Nico la perdonó, mirándola a los ojos y diciéndole "yo te sigo amando, esto vos no te define".

Nico.jpg Las vacaciones de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Quién era el tercero en discordia

No obstante, Accardi fue enfática al aclarar que la infidelidad no fue el origen del final de la relación, sino un "detonante o la gota que rebalza el vaso" para una pareja que ya venía "mal" y en "crisis" desde hacía un año. De esta forma, la actriz explicó que el acto de infidelidad sirvió para que ambos tomaran una decisión que, en retrospectiva, "deberíamos haber tomado tal vez antes". A pesar del dolor causado, la ruptura se produjo en términos de mutuo amor y respeto, lo que permitió que su relación de pareja se transformara en una de amistad y familiaridad, manteniendo intacto el cariño de casi dos décadas.

Finalmente, Accardi dedicó un segmento de su testimonio a desmentir de forma categórica el rumor que la vinculaba con el también actor Andrés Gil. Con visible angustia, la actriz calificó a la versión de los hechos como "mentira", enfatizando su necesidad de frenar el daño que se le estaba haciendo a personas que no tienen "nada que ver".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1957770716218052698&partner=&hide_thread=false Gime Accardi habló en Olga de su separación de Nico Vázquez:



“Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó […] Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver” pic.twitter.com/8Zrl2BC39W — fefe (@fedeebongiorno) August 19, 2025

Si bien se hizo cargo de su error y del dolor que le causó a Nico, la última persona en la vida a la que querría lastimar, no toleró la injuria sobre una persona inocente. La actriz cerró el tema revelando que la infidelidad fue "un desliz total, una estupidez total" con un "random cualquiera que no pertenece al medio". Con estas palabras, Accardi dejó en claro que su intención no es solo limpiar su nombre, sino también proteger a aquellos que han sido arrastrados sin motivo a su drama personal.