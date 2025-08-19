Georgina Barbarossa puso en duda la fidelidad de Nicolás Vázquez con un filoso comentario

La conductora de Telefe lanzó una polémica declaración, tras el descargo de Gimena Accardi al confirmar haberle sido infiel al actor.

La sorpresiva declaración que realizó este martes Gimena Accardi - en un programa de OLGA- donde confirmó su infidelidad a Nicolás Vázquez, generó un revuelo en el mundo del espectáculo. El matrimonio era uno de los más consolidados de la farándula y un desliz de la actriz terminó con la historia de amor.

La reconocida actriz y conductora Georgina Barbarossa se subió al tren de las declaraciones de Accardi y no solo la defendió, sino que puso en duda la fidelidad del popular actor. “¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? ¡Déjenme de joder!”, exclamó la conductora de Telefe en su programa matutino.

En otro fragmento de su análisis, Barbarossa destacó la valentía de Gimena, quien enfrentó a las cámaras y dio detalles de lo sucedido sin necesidad de hacerlo. “Ella me parece un amor, re valiente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero (refiriéndose a Andrés Gil) porque estaba embarazada Cande (Vetrano)”, destacó.

Georgina Barbarossa sobre Gimena Accardi

Por su parte, Analía Franchín, panelista del ciclo que conduce Georgina, remarcó el gesto que tuvo Nicolás Vázquez con Gimena al reconocer que lo sucedido “no te define”. En cuanto al actor, no hay declaraciones oficiales luego del comunicado de su expareja y se espera que en las próximas horas lo haga en redes sociales.

Gimena Accardi contra los odiadores de las redes

Gimena Accardi confirmó este martes en su programa de streaming en OLGA que le fue infiel a Nicolás Vázquez con una persona “random”. La actriz decidió romper el silencio tras las especulaciones y poner paños fríos al escándalo que involucra a Andrés Gil, compañero de elenco, y pareja de Cande Vetrano.

En declaraciones a la prensa, Accardi reconoció que fue infiel y que pese a todo Nicolás “me abrazó y me perdonó” y que las explicaciones sobre lo que ella llamó “una cañita al aire” eran para su marido y no para el público. “Bastante dolor tengo de haberle causado un dolor a Nicolás”, remarcó.

En medio de los rumores que señalan a Andrés Gil como el tercero en discordia, Gimena fue contundente: “Necesito frenar porque hay terceros que no tienen nada que ver” refiriéndose al actor y compañero de teatro en la obra “En otras palabras”.

Además, se mostró aliviada al reconocer que se corra el foco de atención en Nicolás. “Nico es un señor. Recibió el mismo hostigamiento que yo, solo que él no hizo nada cuando se lo vinculó con dos compañeras de elenco”, explicó la actriz que tomó la decisión de cerrar sus redes sociales.

Respecto a esto, Accardi aseguró que es “demasiado el odio y el hostigamiento” en redes y que decidió a partir de esto cerrar todo. “No estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana. Prefiero no saberlo ni leer por mi salud mental”, dijo.