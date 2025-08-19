Escapada romántica de Nicki Nicole y Lamine Yamal: las imágenes que confirman un lujoso viaje

La cantante y el futbolista del Barcelona aumentaron los rumores de relación. Y se conoció un video comprometedor.

Hace algunas semanas comenzaron a circular rumores sobre un nuevo romance en puerta, que tenía a dos figuras internacionales como protagonistas. La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal , considerado uno de los mejores a nivel mundial, estarían iniciando un noviazgo.

En las últimas horas volvieron a estar en el centro de la polémica, al conocerse que habrían realizado un viaje juntos a Mónaco . La escapada romántica -entre los jóvenes de 24 y 18 años- se reveló debido a varios detalles que se pudieron apreciar en las fotos que compartieron en sus redes sociales.

Ambos se quedaron en un hotel de la costa mediterránea y las imágenes comenzaron a replicarse rápidamente, ya que estaban en el mismo lugar. El periodista español Javi Hoyos Martínez, compartió en sus redes un compilado de esta s imágenes con los detalles que revelaban que posiblemente la cantante y el astro del club culé compartían el mismo hotel en el país europeo.

lamine yamal nicki nicole (1) La cantante y el futbolista subieron fotos a sus redes sociales en el mismo lugar.

La "escapada romántica" que confirmó la nueva relación entre Nicki y Lamine

Según explicó Hoyos Martínez en un video que publicó en su cuenta de TikTok, los dos artistas habrían coincidido en el exclusivo hotel The Maybourne Riviera, ubicado sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo. "Ha sido el propio futbolista el que nos ha mostrado esta escapada romántica a Mónaco. ¿Por qué motivo? Porque ha compartido una imagen de esta mesa en la que vemos varios detalles interesantes", señaló mostrando las stories que él subió a su cuenta de Instagram.

"Por un lado, el nombre del hotel en el que se encuentra, The Maybourne Riviera. Espectacular hotel en Mónaco, situado en un acantilado. Tiene unas vistas impresionantes", detalló el periodista.

Otro de los guiños que llamó la atención tiene que ver con un detalle en las imágenes: uno de los cuadros que aparece detrás. "Nicki compartió un video en el que se ve este cuadro de fondo y también el color marrón del cabecero de la cama. Es el mismo. Por lo tanto, están en el mismo hotel", aseguró Hoyos Martínez.

Por otro lado, varios turistas y gente que paseaba por las calles de Mónaco que los reconocieron y mostraron a la nueva pareja juntos, confirmado así cualquier rumor que quisieran negar.

El cumplió 18 años hace poco, se llevan con nicky nicole 7 años de diferencia pic.twitter.com/BL5BBE6S0y — bad girl (@xcjlsj) August 19, 2025

Los encuentros que confirman que están juntos

El primer encuentro del que se tiene registro entre ellos fue en el cumpleaños de Lamine Yamal. Por sus 18 años, el delantero del Barcelona organizó una fiesta rodeado de celebridades, entre ellas, la cantante argentina.

Luego, en un partido del Barcelona donde Yamal brilló con dos goles ante el Como, Nicki Nicole fue vista en la platea del Camp Nou. Allí disfrutó del encuentro rodeada del círculo íntimo del número 10 español. La visita terminó con ambos saliendo juntos del estadio y los rumores, cada vez más fuertes, parecieron convertirse en realidad.

Incluso, algunos medios locales revelaron algunos detalles: la pantalla de bloqueo del futbolista tiene una foto de la rosarina, lo que terminaría de cerrar el círculo y solo restaría que los propios protagonistas hagan oficial el romance.