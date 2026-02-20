La complicada situación judicial de Pitty La Numeróloga, denunciada por estafas

La famosa tarotista se encuentra en un momento delicado a raíz de una grave denuncia en su contra.

En una nueva emisión de Lape Club Social, el periodista especializado en policiales, Mauro Szeta , dio detalles sobre un fallo que se habría conocido en las últimas horas y que involucraría a Pitty la Numeróloga , la famosa tarotista.

Según explicó el periodista es, la Corte Suprema de Justicia habría dispuesto que la mediática continúe siendo investigada en una causa donde la acusarían de aprovecharse de sus clientes. “La Corte ordenó en un fallo que se acaba de conocer que Pitty la numeróloga siga siendo investigada por una causa donde la acusan de aprovecharse de sus clientes”, señaló Szeta al aire. Y precisó que el expediente “va a tramitar en el Juzgado Federal, Criminal y Correccional número 9”.

De acuerdo a su relato, lo que el máximo tribunal habría habilitado es que continúe la investigación en el marco de una denuncia en la que se plantea que Pitty “se aprovecharía de personas en situación de vulnerabilidad”. Sin embargo, Szeta aclaró que el fallo no implica culpabilidad: “El fallo dice que Pitty debe seguir en investigación, no que es culpable”.

image

El periodista también contextualizó que la presentación judicial habría sido simultánea a otra denuncia radicada en Comodoro Py en 2022, cuando se conoció que la entonces presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerente general de la entidad fueron denunciadas por haber contratado a la numeróloga con fondos públicos.

La situación de Pitty La Numeróloga

De esta manera, el STJ habilitó que la famosa tarotista, Pitty La Numeróloga, siga siendo investigada, lo que la coloca en el ojo de la justicia. De acuerdo con los resultados de estas primeras etapas, se verá como se procede en este caso en contra de la experta en números.

“Cuando salta esa denuncia, aparece en escena un tal Pablo Salum, que se presenta como titular de 'Red LibreMentes”, diciendo que investiguen a Pitty por aprovechamiento de mentes. Veremos en qué o de qué manera, porque es muy extensa la denuncia”, agregó Mauro Szeta, quién cubre el caso para Lape Club Social, el programa de América TV.

image

Según detalló el periodista especializado en policiales, la acusación sostendría que "la numeróloga habría captado personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de dinero o bienes". “Es muy grave la denuncia que plantea el denunciante, hay que probarla”, remarcó el panelista del ciclo que conduce Sergio Lapegüe, insistiendo en que por el momento se trata de una etapa investigativa.

En el mismo programa, el conductor del envío recordó que, tras la polémica por su contratación en el Banco Nación, Pitty se habría mostrado arrepentida. “En su momento ella se arrepintió de trabajar para Silvina Batakis y dijo que cada vez que la contraten del Estado no va a ir más”, comentó el famoso presentador de noticias. Por ahora, según lo informado en Lape Club Social, la causa seguiría su curso en la Justicia Ordinaria. El proceso recién estaría en etapa de investigación y será la Justicia la que determine si las acusaciones prosperan o no.