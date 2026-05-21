Lourdes Sánchez rompió el silencio tras el positivo en un control de alcoholemia.

Luego del escándalo que protagonizó en la ciudad de Corrientes tras dar positivo en un test de alcoholemia, la bailarina Lourdes Sánchez habló públicamente por primera vez y se mostró arrepentida por lo sucedido. La actual presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes se refirió al episodio durante una entrevista en un medio local.

Todo ocurrió el viernes 15, cuando Lourdes Sánchez fue interceptada por un operativo de tránsito mientras regresaba de una reunión con amigos. Durante el control, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia correspondiente y el resultado generó una fuerte repercusión: marcó 1,5 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido por el municipio de Corrientes es de 0,5.

En diálogo con un ciclo local, la bailarina reconoció su responsabilidad y aseguró estar arrepentida. “Cometí un error, me hicieron una infracción, di positivo en un test de alcoholemia después de un brindis del viernes a la noche”, expresó. Además, Sánchez habló sobre el impacto mediático que tuvo el episodio y aseguró que se sintió muy afectada por las críticas recibidas en redes sociales y medios de comunicación. “Se generó un debate público nacional. Ya fue quizás hasta como una carnicería pública. Viví mucha violencia en redes”, sostuvo.

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La conductora también confesó que una de las situaciones más difíciles de atravesar fue el nivel de exposición y el juicio público que se generó alrededor del caso. “No quería ni abrir el teléfono. Después, al otro día era el pésame, el pésame de la gente. Porque claro, fue una masacre. Porque no fue solo acá en Corrientes, fue a nivel nacional”, relató.

La mirada de Lourdes Sánchez acerca de cómo la trataron en los medios

En ese contexto, Lourdes Sánchez cuestionó algunas versiones que circularon tras el episodio y explicó por qué decidió hablar públicamente. “Cuando ya empieza la noticia a distorsionarse o a ver que dicen cosas que vos sabés que no son ciertas, bueno, ahí sí elijo dar mi versión, que es la que importa en realidad, porque es la versión verdadera”, afirmó.

Finalmente, la ex participante de Bailando reflexionó sobre el nivel de exposición que enfrenta por ser una figura pública y reconoció que todavía intenta entender cómo manejar ese tipo de situaciones. “No quiero caer en lo que todo el mundo me dice: porque sos mujer, porque sos pública. Yo la verdad ya no sé más qué pensar, pero es como que ya me acostumbré. Y no está bueno acostumbrarse a eso, porque soy un ser humano, me equivoco y quizás me voy a seguir equivocando”, concluyó.

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De esta manera, la presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes reflexionó acerca de cómo impactan sus decisiones ahora que además de ser una figura mediática es una funcionaria pública. También, en como la juzgan las audiencias cuándo es protagonista de los distintos hechos que copan la agenda mediática y de las redes sociales.