Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung y qué pidió a los médicos

En las últimas horas se conocieron detalles de su internación, cómo está y el pedido especial que realizó.

Desde hace algunos días preocupa la salud del reconocido periodista Chiche Gelblung debido a que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Mater Dei , por una descompensación que tuvo posterior a una caída doméstica. En las últimas horas, desde el entorno del conductor llevaron tranquilidad sobre su estado da salud.

Según se supo el conductor televisivo y radial continúa en el sanatorio pero "su evolución es favorable", manteniendo con tacto con su círculo cercano. Por prevención y para mantener un cuidado mayor sobre él, quieren "convencerlo" de que se quede internado por un tiempo pero su postura es contraria.

Entre la información que se conoció, se supo que “quiere irse a trabajar”, tal como señalaron el periodista Pablo Montagna y el cardiólogo Jorge Tartaglione , quien intercambió distintos mensajes.

Chiche Gelblung Portada

Tartaglione reveló cuáles fueron los mensajes que intercambiaron: “Hablé con él, está muy bien, en la Unidad de Terapia Intensiva. Me contestó un mensaje porque tengo una relación médica con él desde hace mucho tiempo. Dijo ‘Estoy esperando la evolución, mi corazón anda bien’”.

Por otra parte, sumó: “Le colocaron dos stents. Sé que está bien. Suelo pedirle a las personas que, una vez colocado el dispositivo y externados, intenten esperar unos días antes de volver a trabajar”.

Para cerrar su mensaje, le habló al conductor mediante la cámara de la TV: “Chiche, sos un ser humano como todos y podés esperar en casa un poco tranquilo. Controlate y quedate tranquilo en tu hogar”.

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Cabe recordar que el lunes 20 de abril fue internado en el Sanatorio Los Arcos tras una descompensación por la que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y colocarle dos stents en una de sus piernas. Fiel a su estilo, omitió hacer un proceso de recuperación recomendado y volvió rápidamente a trabajar.

Hace algunos días, el conductor se cayó y sufrió una herida cerca de su ojo generando preocupación, pero sin ser un problema mayor. Esta secuencia de problemas hace que el conductor tenga que tener un cuidado mayor a su estado de salud.