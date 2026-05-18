Escándalo en Corrientes: Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia.

La presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Lourdes Sánchez , la bailarina y actual presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes , quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera que dio positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo vehicular en la ciudad de Corrientes. Durante el mediodía de este lunes, un medio correntino dio detalles del escandaloso caso.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes interceptaron el vehículo en el que circulaba la conductora y ex participante del Bailando. Según informaron fuentes locales, el examen realizado en el lugar arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra considerablemente superior al límite permitido para conducir (en Corrientes el límite es de 0,5).

De acuerdo con la información difundida desde Corrientes, el control se realizó en el marco de los habituales operativos de prevención vial que se despliegan durante los fines de semana en distintos puntos de la ciudad. Al momento de ser detenida, Lourdes Sánchez accedió a realizar el test correspondiente y el resultado confirmó que manejaba con un nivel elevado de alcohol en sangre. Tras constatar el positivo, las autoridades procedieron a retener el vehículo de manera preventiva, tal como establece la normativa vigente.

Lourdes Sánchez-Portada

Fuentes cercanas al procedimiento aseguraron que el operativo se desarrolló con normalidad y sin incidentes. Además, indicaron que la funcionaria no presentó resistencia durante el control realizado por los inspectores municipales.

La polémica que explotó en Corrientes

La noticia recién se dio a conocer este lunes al mediodía en la Ciudad de Corrientes y rápidamente tomó repercusión debido al cargo público que ocupa actualmente Lourdes Sánchez dentro del esquema del gobierno provincial y volvió a instalar el debate sobre los controles de tránsito y el consumo de alcohol al volante.

Luego del operativo, el automóvil fue trasladado mediante una grúa hacia los galpones de depósito municipal, donde permaneció retenido durante todo el fin de semana. Este lunes por la mañana, la funcionaria pública se presentó ante el Tribunal de Faltas municipal para regularizar su situación y avanzar con los trámites necesarios para recuperar el vehículo secuestrado.

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Según trascendió, Lourdes Sánchez debió pagar una multa de $665.000 para obtener nuevamente la liberación del auto. Hasta el momento, la bailarina no realizó declaraciones públicas sobre el episodio ni explicó las circunstancias en las que ocurrió el control de alcoholemia que terminó generando una importante repercusión mediática y política en Corrientes.

Recordemos que Lourdes, de 40 años, luego de estar trabajando durante varios años en los medios en la Ciudad de Buenos Aires, en 2024 decidió radicarse definitivamente en su Corrientes natal, acompañada de su pareja, el productor Chato Prada. Inmediatamente, fue convocada por el gobierno correntino para formar parte del trabajo de la Secretaría de Cultura, más precisamente como directora del Teatro Vera, de la capital correntina. A partir de este año, es la presidenta del Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes.