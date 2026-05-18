Noche de Martin Fierro: quiénes son los nominados y a qué hora es la ceremonia

Este lunes por la noche se celebrará una nueva edición de los premios Martín Fierro con una gran cantidad de personajes convocados al evento. La terna completa y las figuras nominadas a ganar la estatuilla.

Los premios Martín Fierro se preparan para vivir una nueva gala con distintas figuras de la televisión argentina nominadas a ganar el máximo galardón en el país para el mundo artístico en el país. Este lunes 18 de mayo, desde las 21, en el hotel Hilton, el evento que tendrá transmisión en vivo de Telefe, y estará conducido por Santiago del Moro, las figuras pondrán sus mejores vestimentas lucir bien en el evento más codiciado.