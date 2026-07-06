La millonaria donación que hicieron Taylor Swift y Travis Kelce antes de su casamiento

Previo a la ceremonia que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, la famosa pareja realizó un importante donativo.

La exitosa cantautora estadounidense, Taylor Swift , y el jugador de fútbol americano, Travis Kelce , volvieron a estar en el centro de la conversación antes de su boda. La artista mas reproducida de Spotify a nivel global y el jugador de los Kansas City Chiefs donaron USD 26 millones a organizaciones benéficas en la misma semana de su matrimonio en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.

La donación fue confirmada por la publicista de la artista y se repartió entre 20 organizaciones locales y nacionales. El anuncio no mencionó la boda, pero Associated Press informó que un funcionario de seguridad, enterado de los planes del evento.

Nueve de las organizaciones beneficiadas por los donativos de Taylor Swift y Travis Kelce tienen sede en Nueva York. Entre ellas constan Food Bank For NYC, City Harvest y Musical Mentors, entidad que conecta a profesores de música con estudiantes que requieren apoyo.

El monto entregado a cada organización no fue revelado. Sin embargo, la selección de instituciones muestra vínculos con lugares cercanos a la pareja. Una parte de los fondos llegó al Rhode Island Community Food Bank, en un estado donde Swift posee una propiedad en Watch Hill.

Kansas City también aparece en la lista de beneficiarios. El Children’s Mercy Hospital recibió parte de la donación, en una ciudad ligada a Travis Kelce por su carrera como ala cerrada de los Kansas City Chiefs, equipo con el que ganó tres anillos de campeón de la NFL.

La pareja también incluyó a organizaciones de alcance nacional. Entre ellas figuran Imagination Library, el programa de entrega de libros impulsado por Dolly Parton; la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, enfocada en protección animal; y Feeding America, dedicada a la lucha contra el hambre.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce tienen una relación sentimental desde 2023, año en que comenzaron a ser vistos en partidos de la NFL y en eventos vinculados a la gira Eras Tour.

Desde entonces, se volvieron virales las imágenes de la cantante apoyando a su novio en su palco del Arrowhead Stadium de Kansas City en los partidos de los Chiefs. Por su parte, cada vez que el no estaba afectado a la agenda de su equipo, se tomaba el tiempo de acompañarla a ella en el backstage de cada uno de los recitales de su última gira mundial. Incluso, el ala cerrada viajó a la Argentina durante aquellos días en los que la artista brindó sus recitales en el Estadio Monumental de River Plate.

En 2025 anunciaron su compromiso con el mensaje: "tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar".