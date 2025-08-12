Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco: "The Life of a Showgirl"

La cantante estadounidense anunció en el streaming de su novio su 12° disco. Cuándo sale a la venta y cuánto saldrá.

Taylor Swift anunció durante la madrugada de este martes que sacará un nuevo disco titulado "The Life of a Showgirl" , su duodécimo álbum de estudio en su carrera como estrella del pop.

El anuncio se hizo durante el podcast " New Heights" , conducido por su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce , y su cuñado Jason Kelce. En el video, se puede ver a la cantante estadounidense sacar un maletín verde con sus iniciales en naranja. Sonriente, lo abrió y dijo: "Este es mi nuevo álbum" , sin dar más detalles sobre la fecha o el contenido.

El adelanto del podcast New Heights se compartió en la red social Instagram y revelaron que se podrá ver completo este miércoles a las 23 horas en Argentina. "The Life of a Showgirl" es el sucesor del álbum "The Tortured Poets Department", que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Casi de forma simultánea a su anuncio, su página web habilitó la preventa del disco hasta el próximo 13 de octubre, aunque aclaró que esa no será la fecha oficial del lanzamiento.

La versión en vinilo del álbum está disponible para reserva en el sitio web de Swift a 30 dólares. La versión en casete cuesta 20 dólares, y un CD con un póster de Swift está disponible por 13 dólares.

En cuanto al estilo que tendrá su nueva discografía, se pudo ver que el vinilo es de color naranja brillante con una funda verde. La cubierta verde menta tiene el símbolo de un candado recortado sobre el disco. No hay muchos más detalles disponibles por el momento, pero la portada del álbum se revelará próximamente.

El éxito musical de Taylor Swift

Su álbum anterior, "The Tortured Poets Department", fue publicado en 2024 y logró récords de streaming y ventas. Medios como CNN y Rolling Stone subrayan el constante interés por los lanzamientos de Swift, que suelen tener un impacto inmediato en las listas internacionales y en el consumo de formatos físicos y digitales. Este álbum se convirtió en el más descargado en un solo día en la historia de las plataformas digitales

La cantante de 35 años anuncia este nuevo álbum después de haber recuperado en mayo los derechos de sus seis primeros álbumes, tras una dura pelea con su antiguo sello discográfico, Big Machine, que había vendido el catálogo en 2019.

Taylor marcó grandes hitos de la industria musical desde su lanzamiento como cantante, consolidándose en una estrella mundial del pop que, a su vez, impulsa un gran impacto con sus giras mundiales. Con "Eras Tour", su gira que duró alrededor de 2 años, batió todos los récords. Recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, lo que la convirtió en el tour más lucrativo de la historia de la música.

¿Qué dicen los fans de Taylor sobre este anuncio?

La reacción global entre los seguidores, conocidos como swifties, ha tenido centralidad en la difusión y debate del lanzamiento. Gran parte de la atención estuvo focalizada en la búsqueda e interpretación de los easter eggs o pistas integradas en la comunicación previa al anuncio.

Entre los elementos destacados por los fans se encuentra el carrusel de 12 imágenes de Taylor Nation -una cuenta de su equipo de marketing-, donde la intérprete de "Shake it off" aparece con diferentes vestuarios naranjas. En una de esas fotos se la ve junto a Sabrina Carpenter, lo que dio lugar a especulación y expectativas sobre una posible colaboración, de acuerdo con USA Today.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Nation (@taylornation)

En el caso de Taylor Swift, los easter eggs pueden aparecer como colores predominantes, números recurrentes, vestuario, palabras codificadas o detalles visuales en imágenes y videos. Estas pistas funcionan como anticipo de anuncios, títulos, colaboraciones o cambios de etapa en su carrera, según People.