Candelaria Tinelli decidió borrar un tatuaje que le dio personalidad

Candelaria Tinelli siempre tomó protagonismo dentro del clan Tinelli por ser la hija “tatuada” de Marcelo. De hecho, se convirtió en una de las primeras figuras argentinas en realizarse el famoso “blackout” en el cuello y que generó fuerte revuelo.

Ahora, cansada de los tantos tatuajes, Cande decidió pasar por una clínica dermatológica y compartió en sus redes sociales el momento en que comenzaron a borrarle uno de los tatuajes más visibles de su rostro.

Para sorpresa de muchos, la hija de Marcelo y Soledad Aquino eligió borrar el diseño de Kitty a quien tiene (o mejor dicho, supo tener) en la frente.

“Chau tatuaje, chau Kitty”, escribió la artista en su cuenta de Instagram donde compartió con sus millones de seguidores el procedimiento con láser y parte del proceso que llevará varias sesiones hasta la desaparición total del mismo.

candelariatinelli vino a remover parte de sus tatuajes

Cande Tinelli volvió a apostar al amor

Cande Tinelli se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática tras confirmarse su relación sentimental con Franco Trabucco, un reconocido jinete de salto. El romance fue revelado en el programa de streaming Bondi, donde se detalló que la pareja ya no oculta su cercanía en el ambiente hípico nacional. Sobre la faceta deportiva del nuevo interés amoroso de la influencer, en el ciclo explicaron: “No es polista. Salta caballo. Es un jinete de primera”.

La presentación oficial de los novios habría tenido lugar durante la fiesta de fin de año de un exclusivo club ecuestre, evento que no estuvo exento de momentos de tensión. Según los testigos, la aparición del deportista junto a la hija del conductor televisivo provocó una reacción hostil por parte de Máximo, la anterior pareja de la artista. Al describir la gravedad del enfrentamiento entre los hombres, el periodista Santiago Riva Roy relató: “Llegó el ex y casi se va a las piñas”.

El conflicto se habría originado por el malestar del ex de Cande ante la rapidez con la que ella inició este nuevo vínculo afectivo con el deportista. Los comunicadores del programa aseguraron que la situación estuvo a punto de desbordarse físicamente debido a los reclamos de Máximo en pleno festejo. Con respecto a la intención de confrontar directamente al jinete frente a los presentes, el panelista agregó: “A mí me dicen que Máximo estaba molesto y se quería ir a las piñas con Franco”.