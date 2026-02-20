Antes de su show en Roca, Cazzu brilló en los premios Lo Nuestro

La artista se llevó dos estatuillas del premio previo a su presentación en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026.

Cazzu se llevó las miradas en un evento donde la música argentina volvió a quedar en el centro de la escena de la música latina por su participación en la ceremonia del Premio Lo Nuestro 2026 donde recibió dos estatuillas importantes superando, incluso, a artistas de renombre.

Durante la ceremonia que reunió a las principales figuras del género a nivel internacional, se llevó las estatuillas más buscadas en la noche: Artista Pop Femenina del Año y Canción del Año – Pop por su tema Con otra fueron las distinciones recibidas.

Tal es su nivel artístico que en dicho reconocimiento superó a figuras como Aitana , Elena Rose , Emilia , Gloria Trevi , Kenia Os , Laura Pausini , Shakira y Yami Safdie . Sumado a ella estuvieron presente en el evento María Becerra , quien brindó un show en vivo en la ceremonia, y Ángela Leiva .

Cazzu

Cabe recordar que la artista estará presente en la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, que se desarrollará desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero en General Roca. Está previsto que la actuación se realice el domingo 22 en el escenario mayor el cual tendrá el show de cierre a cargo de Lali Espósito.

La Fiesta de la Manzana 2026 presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea / YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero / Damas Gratis.

Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu / Lali Espósito.

La Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Los detalles del breve romance que vivieron Cazzu y Bad Bunny

En algún momento de los inicios de sus respectivas carreras musicales, Cazzu y Bad Bunny compartieron un romance breve, poco mediático y casi en secreto. Con el paso de los años, fue la propia artista argentina quien se encargó de revelar detalles de esa historia que vivieron cuando ambos comenzaban a darse a conocer ante el gran público latinoamericano.

Según contó la Jefa del Trap Argentino en distintas entrevistas, el encuentro se dio entre 2017 y 2018, en una etapa en la que el músico puertorriqueño todavía no era la superestrella global que es hoy en día. Ambos coincidieron en el circuito musical latino, colaboraron en el remix de la canción "Loca", en un contexto de shows y eventos donde comenzaban a hacerse un nombre dentro del trap y el reggaetón.

La conexión fue casi inmediata, aunque sin expectativas demasiado grandes. “No era el Bad Bunny de ahora”, recordó la cantante en una entrevista, dejando en claro que se trató de un vínculo que nació en un momento muy distinto de sus carreras.

image

El vínculo avanzó de manera natural y tuvo su punto de partida en una primera cita que luego Cazzu recordó con humor. De acuerdo a su relato, fue un encuentro simple, lejos del glamour que hoy rodea a ambos, marcado por la espontaneidad y la curiosidad mutua. En ese entonces, ninguno de los dos imaginaba la dimensión que alcanzarían sus trayectorias artísticas. Por eso, la relación se desarrolló sin exposición pública y sin una “oficialización” formal ante la prensa o las redes sociales.

Los encuentros de Cazzu y Bad Bunny

El romance de Cazzu y Bad Bunny fue corto e intenso, pero también muy discreto. No hubo fotos juntos, apariciones públicas ni confirmaciones en redes. La relación se sostuvo en un plano íntimo y terminó diluyéndose con el paso del tiempo, a medida que las agendas, los viajes y las oportunidades laborales comenzaron a multiplicarse.

Según explicó la propia Cazzu, la separación no estuvo marcada por conflictos ni escándalos, sino por el contexto: carreras en crecimiento, caminos distintos y una industria que empezaba a exigir cada vez más. Con el tiempo, Bad Bunny inició su ascenso meteórico a nivel internacional, mientras que la cantante continuó construyendo su identidad artística desde Argentina y México. Esa diferencia de ritmos y proyectos terminó por hacer inviable la relación.

image

Años después, la artista argentina recordó el vínculo con naturalidad y sin nostalgia exagerada, incluso señalando que ya no conservaba demasiados recuerdos de aquel romance.

Actualmente, ambos atraviesan momentos muy distintos a los de aquella etapa. Cazzu se consolidó como una de las artistas más influyentes del trap latino y avanzó en nuevos proyectos personales y profesionales. El músico puertorriqueño , por su parte, se convirtió en una figura global de la música y el entretenimiento. El breve romance quedó como una anécdota del pasado, una historia que refleja cómo, antes de la fama masiva, dos artistas en ascenso compartieron un capítulo íntimo que hoy despierta curiosidad entre sus fans.