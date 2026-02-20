María Fernanda Callejón vendió su casa y ahora publicó todos los muebles: cómo quedó el conflicto con su ex

La actriz llegó a un acuerdo con su ex Ricky Diotto para vender una casa ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Los motivos de la venta.

Luego de varios ida y vuelta, María Fernanda Callejón y su expareja Ricky Diotto llegaron a un importante acuerdo que generará en la actriz una liviandad en su economía. Atento a la información que reveló el periodista Santiago Sposato en su participación en el programa A la Tarde que se emite por América TV.

Según reveló llegaron a un acuerdo para vender una casa que compraron a través de un crédito UVA a 30 años , y les había generadao problemas desde su separación debido a que no pudieron seguir afrontando la cuota. En consecuencia de ello se generó una i mportante deuda .

“ La famosa está rematando todos sus muebles por WhatsApp , todos están en venta. No lo quiso hacer público en Instagram” , afirmó Sposato y agregó sobre los motivos de la decisión: “Creo que tiene más que ver con la plata que otra cosa”.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN V RICARDO DIOTTO VENDIERON LA 'CASA DEL ESCÁNDALO'



— América TV (@AmericaTV) February 19, 2026

A su vez la afirmación que más preocupación despertó es que no se debería a un recambio de los muebles de su casa sino que tendría que ver con una necesidad económica: “Ella está trabajando, pero necesita vender los muebles de su casa”.

La casa con "tobogán" de Soy Rada que es viral

Agustín Aristarán, o más conocido en el mundo del espectáculos como Soy Rada, es una de las figuras más importantes que tiene la comedia argentina y con un importante lugar en los medios de comunicación ganado a fuerza de un gran nivel profesional en los laboral.

Su espacio creativo no se reduce solo a la participación que pueda tener en los show que le ofrece a su público sino que también aparece en el interior de su vida privada, principalmente en su domicilio donde existen espacios donde convive con esa cuota de creatividad. En el ciclo Radahouse donde realiza entrevistas a distintas figuras artísticas, mostró detalles de su domicilio.

El interior de la misma es un tanto particular: desde la gigantografía de Ricardo Fort ni bien se ingresa al lugar, pasando por paredes cubiertas con ilustraciones como graffiti y cómics y, también, un sillón armado con ositos de peluche. No solo eso, sino que también hay un tobogán rosa conectado a una escalera que está totalmente cubierta de dibujos y otras referencias.

Rada casa

Sin embargo más allá de los espacios que podrían ser lúdicos también existen lugares que están dedicados para la música, que ocupa un lugar preponderante en su vida, como también una gran cantidad de libros que demuestran su nivel intelectual.