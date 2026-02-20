Érica Rivas volvería a Casados con Hijos, pero sin Guillermo Francella: cuál fue la propuesta

Florencia Peña y Érica Rivas podrían reencontrarse en el escenario. Principalmente, para los amantes de Casados con Hijos , en la obra podrían encontrarse Moni Argento y María Elena Fuseneco en en una producción que estaría enfocada en la serie que enamoró a sus fanáticos en la televisión, y aún mantiene vigencia en una plataforma digital.

Según revelaron en el programa Storytime en Bondi Live, comenzarán un proyecto solas luego de que Rivas rechace la temporada teatral. "Aparentemente no renegaba mucho del personaje, sino renegaba de todo el elenco, salvo de Flor Peña porque fueron contratadas ambas para hacer una novela en vertical de la historia de Moni Argento y de María Elena Fuseneco ", contaron.

Según se conoció se basaría en una obra basada en la vida de ambas "antes de conocerlos a Dardo y a Pepe" . Luego sumaron una hipótesis debido a que excluyeron al resto del elenco de la serie: "Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo capaz o con los guiones".

María Elena Fuseneco-Moni argento- spin off

Qué había dicho Rivas sobre Francella

La actriz se refirió al apoyo que mostró Guillermo Francella al gobierno de Javier Milei cuando tan solo iban 100 días de gestión: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo".

"Es una persona que piensa de ese lado, solamente puedo decir esto. No me sorprende. Es consecuente con todo, incluso con lo que elige hacer y la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor", contó.

Luego, sumó: "Eso es algo que yo todo el tiempo peleé porque pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista. Me decían cosas, esto de que ‘la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo’, como si eso fuera nuestro trabajo".

Erica Rivas sobre Francella

Para cerrar, dijo: "Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. Para mí, como artista, es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre".