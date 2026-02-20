Qué dijo Valentina Cervantes sobre la separación con Enzo Fernández

En una entrevista la exparticipante de MasterChef Celebrity no solo confirmó la separación, sino que se refirió a cómo está hoy su vinculo con el futbolista.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández estuvieron en el ojo de la tormenta tras los rumores de separación que circularon en torno a la pareja cuando ella participó de MasterChef Celebrity. Lo cierto es que lo que era un simple rumor terminó siendo realidad y ella confirmó que la distancia les favoreció.

En una entrevista con Emilia Attias en Infobae, la influencer reconoció que la separación fue “literal, increíble” y que fueron meses en los que pudo recuperar espacios propios que hasta el momento no había tenido.

Cuando se separó, la modelo pasó un tiempo en la casa de su abuela y tiempo después se mudó a un departamento junto a sus dos hijos Olivia y Benjamín. Allí, según contó, se reencontró con el cariño de sus amigos y familia y disfrutó de pijamadas con primas y hermanas.

Para ella este tiempo que se tomó del futbolista sirvió para ambos. Cervantes reconoció, además, que fue una etapa de crecimiento personal, muy lejos de la tristeza que cualquier separación puede ocasionar.

La exparticipante de MasterChef contó también que la distancia favoreció al propio jugador. “Creo que ese espacio a él le hizo muy bien, porque hoy en día tengo a otra persona. Nos hizo bien a los dos porque nos pudimos reencontrar y sacamos lo mejor de nosotros”, contó entuasiasmada por el nuevo comienzo.