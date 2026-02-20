La Joaqui se casa con Luck Ra: qué dijo la cantante

El rumor se instaló hace tiempo y va en sintonía del vínculo que tiene la pareja y que muestran seguido en redes sociales.

La Joaqui es una de las artistas más queridas de la nueva edición de MasterChef Celebrity. La cantante se posiciona como una de las favoritas y de ganar el reality de Telefe podría pasar por el altar junto a Luck Ra.

El amor brota en la piel de ambos cantantes y a diario se muestran enamoradísimos en las redes sociales. El deseo del casamiento es mutuo y así lo hizo saber en una charla en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. “ Ojalá te cases con Luck Ra. Mi sueño es que te cases ”, se escuchó decir a un fanático de la artista en un audio que se reprodujo en la transmisión.

“No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”, reflexionó La Joaqui, tomando en serio el deseo expresado del fanático. Sin embargo, dejó en claro que el matrimonio, al menos desde el plano formal, no es algo que la interpele de manera urgente. “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”, afirmó sin vueltas.

“Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”, dijo sobre el romance que vive con el cordobés. En ese punto, introdujo el factor que, según ella, define el ritmo de la relación: la intensidad. “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”, señaló.

La artista no escatimó en romanticismo. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, lanzó entre risas, dejando en evidencia que el flechazo sigue intacto.

Ante la pregunta sobre cómo se conquistaron, fue directa: el ambiente musical los cruzó varias veces, pero todo cambió el día que tuvieron una cita. “Directamente un día tuvimos una cita y desde ahí nunca nos dejamos de ver”, resumió.

Lo cierto es que no es la primera vez que las versiones de matrimonio toman fuerza. En MasterChef Celebrity, durante una charla con Wanda Nara, la cantante ya había hecho una promesa que alimentó rumores. “Ahora tengo que ganar MasterChef porque dicen que el que gane MasterChef se casa”, dijo con picardía. “Es el único hilo que me mantiene sujeta a la eternidad de este programa”, agregó en tono humorístico.