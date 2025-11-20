Sin vueltas, La Joaqui le propuso agrandar la familia a Luck Ra: la reacción del cantante

La referente del RKT no dudó en reaccionar a un video que subió el cantante cordobés y con su comentario generó todo tipo de especulaciones.

Luck Ra y La Joaqui son una de las parejas del momento. Los cantantes comparten su día a día con los seguidores a quienes enloquecen con cada mensaje que intercambian en sus redes sociales. Un comentario de la referente del RKT en un video del cantante cordobés dejó en claro que apuestan a una familia.

Todo comenzó cuando el intérprete de “La Morocha” compartió en su perfil de Instagram un video en donde se lo ve cantar en dos colegios junto a cientos de estudiantes. “Hoy fui a cantar a dos colegios, solo porque sí, y la pasamos genial”, escribió el cordobés que pisará por primera vez el escenario de la Fiesta de la Confluencia en febrero del 2026.

“Gracias por el amor de hoy, estas cosas me alegran el corazón”, sumó el coach ganador de La Voz Argentina.

El ida y vuelta entre la pareja comenzó cuando ella destacó: “qué hombre que sos mi amorcito”, a lo que el cantante contestó: “es que estoy al lado de una gran mujer”.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí y ella aprovechó para tirarle un palito que emocionó a los millones de seguidores que tienen. “Che, se te da bien con los niños, ¿ya podemos tener los nuestros? te amo”, lanzó sin vueltas la participante de MasterChef Celebrity. Él, sin embargo, no respondió a la propuesta que le hizo.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar al pedido de la artista y enloquecieron. “Tremenda propuesta, estamos todos esperando”, “Es un crack este chico”, “Por favor, siii”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la publicación.

Fiesta de la Confluencia 2026: Luck-Ra dirá presente

Neuquén se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el evento cultural más masivo de la Patagonia y uno de los festivales gratuitos más importantes del país. La celebración, que tiene como escenario principal la Isla 132, combina música, gastronomía, artesanías y propuestas recreativas para todas las edades.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la organización se sostiene bajo un modelo de “costo cero” para las arcas locales. Toda la estructura —escenarios, producción, sonido, logística y seguridad— se financia mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin afectar el presupuesto municipal destinado a servicios esenciales.

Este esquema permite mantener la entrada libre y gratuita y sostener una propuesta artística de alto nivel sin impacto directo en las cuentas públicas.

Este miércoles, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, comenzó a brindar detalles de lo que sería la programación musical del encuentro que se dará del 5 al 8 de febrero de 2026.

"La municipalidad no paga artistas, ha licitado la contratación y la realización de la fiesta. Ahora nombramos algunos, la semana próxima más. El 28 se realizará el lanzamiento de la fiesta en Buenos Aires. Y luego habrá más artistas", dijo Pasqualini.

En tal sentido, en declaraciones a LU5, adelantó que estarán sobre el escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Confluencia: Luck-Ra, La Beriso y la Bersuit Vergarabat.

Luck Ra_04.jpg Luck Ra se presentará en la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo 2025.

La funcionaria señaló que la programación se está cerrando con anticipación para garantizar una grilla fuerte y muy convocante para febrero de 2026, manteniendo el formato gratuito y la misma lógica de financiamiento.

También se confirmó la presencia de los traperos Trueno y FMK, Luciano Pereyra y Migrantes.