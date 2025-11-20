El violento robo a la hija de Mariano Grondona: cuatro ladrones entraron a su casa en un exclusivo barrio

Horas de tensión se vivieron para la familia del reconocido periodista Mariano Grondona . Una de sus hijas, Jacinta Grondona, fue víctima de un violento robo . La terrible situación ocurrió en un exclusivo barrio de San Isidro , reconocido como La Horqueta.

Según se informó, cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda, donde maniataron a los ocupantes y sustrajeron objetos de valor . Esto tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la residencia de Jacinta María Grondona , hija del periodista, de 61 años , y su esposo Ernesto van Peborgh.

Según reconstruyeron los investigadores, el hijo del matrimonio salió a revisar el origen de esos sonidos justo en el momento en que los delincuentes ingresaron por una puerta balcón que da al patio. Los ladrones sorprendieron a la familia dentro de la vivienda y comenzaron a amenazarlos para exigir dinero y joyas.

robo hija grondona (2)

Tras el robo, la familia fue maniatada y los delincuentes se dieron a la fuga

"Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes", explicaron fuentes policiales a la prensa.

Lamentablemente, la propiedad no contaba con cámaras de seguridad internas, por lo que no quedó registro directo del ingreso ni de la fuga. Sin embargo, los investigadores están trabajando con las imágenes capturadas por las cámaras del barrio y de la zona, ubicadas en calles cercanas donde circulan dos líneas de colectivo con paradas en ambas manos.

jacinta grondona

Cuando lograron llevarse todo lo que querían, los delincuentes maniataron a todos antes de darse a la fuga. El alerta fue emitido por un llamado que advertía sobre un robo bajo la modalidad de "entradera", movilizando a efectivos de la Comisaría 9ª de San Isidro. Afortunadamente, los familiares del reconocido periodista resultaron ilesos.

La causa está en manos de la UFI de Boulogne que intenta establecer con las imágenes capturadas por las cámaras del barrio el recorrido de los asaltantes, quienes todavía no fueron identificados.

Las autoridades estarían detrás de los pasos de la denominada "Banda de Los Ninjas" y se investiga si se trata de una organización compuesta por cinco o más personas. En este sentido, se estableció que la banda aplicaría técnicas de inteligencia previas a concretar las entraderas.

Delincuentes sorprendieron a la hija de Valeria Mazza quien los echó a los gritos

Valeria Mazza fue víctima este miércoles de un robo en su vivienda de San Isidro. La modelo no se encontraba en el lugar, pero sí su hija, una amiga de esta y dos empleados que evitaron que los delincuentes ingresaran al interior del hogar.

Según informó el diario Clarín, los delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda ubicada en Acassuso, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque y luego tiraron cuando huyeron.

Valeria Mazza 1.jpg

De acuerdo a la información que brindaron los empleados a los agentes policiales, los ladrones ingresaron por el fondo y manotearon una mochila que estaba cerca.

Fue en ese momento que Taína, la hija de 17 años de la modelo y conductora, los descubrió y comenzó a gritar lo que no solo alertó a los empleados, sino que echó a los delincuentes.