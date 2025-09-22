Preocupación por la salud de Mariano Grondona: "está delicado"

El reconocido periodista, Mariano Grondona , atraviesa un delicado momento de salud a sus 92 años y su esposa, Elena Lynch , contó algunos detalles de cómo se encuentra en la actualidad, luego de años alejado de los medios .

Elena dialogó con Walter Leiva para Puro Show y expresó: "Mariano está muy delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo". "Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. igual, estuvo internado", agregó.

"Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado", sumó. "Tiene 92 años es toda una vida juntos, es bravo", concluyó la mujer, sin ahondar en detalles sobre el estado de Mariano Grondona.

Embed - La salud de Mariano Grondona: "Está delicado, tuvo una doble pulmonía como el Papa", contó su mujer

Recordemos que el popular analista político y conductor de radio y televisión sufrió un ACV en 2012 que lo alejó de los medios. El año pasado durante una entrevista con Hola!, Elena Lynch reveló cómo era la vida de su esposo a varios años de su mal momento de salud. "Mariano era una persona super activa, vivía trabajando, en la radio, en la televisión, viajaba y daba conferencias… De pronto, todo eso se detuvo", expresó.

Cómo es la vida de Mariano Grondona, alejado de los medios

"Al principio las secuelas del ACV fueron más suaves. Aunque tenía dificultades para caminar y problemas en una de sus manos, pudo participar en varios programas y también en radio. Podía pasear por la calle, una actividad clave para que se despejara un poco y que no estuviera ajeno del mundo. Después, eso se volvió más difícil, dejó de interesarle", continuó relatando Elena Lynch, esposa de Mariano Grondona.

"No fue más a su escritorio. Todo sigue ahí, su biblioteca con sus libros… Pero se le borró. El escritorio está en el entrepiso que tiene la casa y yo, muchas veces, solía espiarlo mientras, por ejemplo, preparaba una clase para la facultad. Fue siempre muy estricto consigo mismo: todos los días leía muchísimo. ¡Si lo hubieras visto! A mí me asombraba. Era como un chico del colegio que no paraba de estudiar. Se sabía todo de memoria. No repetía nunca un tema. Sabía griego y latín. También jugaba al tenis y le encantaba andar a caballo. Pero se acabó el tenis y no anduvo más a caballo ni nada. No puede hacer ejercicio físico", relató.

image

Y sumó: "Gracias a Dios, la televisión existe. Porque, para un enfermo como él la televisión es una gran compañía. Ve las noticias y películas. Series no porque ese formato supone una gran memoria: para avanzar con los capítulos, tenés que recordar lo que pasó en el anterior".

Mariano Grondona, además de su recordada labor cómo periodista y analista político, también es abogado y sociólogo. Empezó su labor en los medios en la década del 60, cuándo trabajaba para revistas de la época. Entre 1987 y 1996 fue el redactor de noticias internacionales del diario Crónica. En televisión se desempeñó junto a Bernardo Neustadt en la conducción de la opinión política del programa periodístico Tiempo nuevo, hasta que la dupla se separó en 1989.

En ese mismo, comenzó a conducir su propio programa semanal, Hora Clave, su más famoso proyecto, que se mantuvo vigente durante más de 20 años.