Ataque brutal: se negó a darles dinero para comprar vino y le desfiguraron la cara a ladrillazos

El hijo de 6 años de la víctima fue testigo del brutal ataque y fue quien avisó a su mamá de lo sucedido.

Un brutal episodio de violencia conmocionó a los vecinos del partido bonaerense de Merlo , donde un hombre fue atacado a ladrillazos tras negarse a darles dinero a un grupo que quería comprar vino . La agresión ocurrió en la calle y tuvo como testigo a su hijo de apenas 6 años, quien alertó a su madre para pedir auxilio.

La víctima debió ser hospitalizada con heridas graves en el rostro, mientras la policía intenta dar con los responsables del hecho.

“Están matando a papá” , alcanzó a decir un niño de 6 años mientras dos delincuentes golpeaban salvajemente a su padre. Según relataron testigos, la víctima, un hombre de 25 años, se negó a entregar dinero para que los atacantes compraran vino, tras lo cual lo golpearon con un ladrillo y lo atacaron en el piso, dejándolo prácticamente desfigurado.

Debido a las lesiones en el rostro y la cabeza, el hombre tuvo que ser internado. Su pareja y madre del niño, Rocío, se expresó en redes sociales. “No duermo hasta que no paguen el daño psicológico que le causaron a mi hijo”, dijo y señaló a dos hermanos como los responsables del ataque.

Embed

Según consignó el medio local Primer Plano On Line, la víctima fue identificada como Luciano Maidana. El ataque se produjo en la calle Bolivia al 900, entre Onelli y Escobar, cuando Maidana caminaba hacia un almacén acompañado por su hijo de 6 años.

Según narró su pareja, Rocío, los dos hermanos que atacaron al hombre primero se le acercaron a pedir dinero. “¿No tenés para un vino?”, le preguntaron. Como la respuesta de Maidana fue negativa, comenzaron a golpearlo “de manera salvaje”, incluso con un ladrillazo. “Uno le dio un golpe en la espalda y lo desmayó. Cuando cayó desvanecido, siguieron con la golpiza mientras le decían que era una rata”, contó la mujer. Fue el niño quien regresó corriendo hasta su casa a buscar a su mamá. “¡Están matando a papá!”, gritó el niño según el relato de la mujer.

Al llegar al lugar, Rocío encontró a Maidana desfigurado. Según relató, el hombre perdió gran parte de la dentadura, sufrió lesiones craneales que requirieron tomografías y presentó hematomas en distintas partes del cuerpo.

Sobre los acusados, la mujer aseguró que “andan por la calle y no tienen una dirección estable” y denunció amenazas hacia su familia. “Andate del barrio porque te vamos a prender fuego la casa”, denunció que le gritaron.

Ataque a la mamá de un adolescente asesinado en Centenario

Semanas atrás, un grupo de personas realizó un ataque contra Valeria Mercado, la mamá de Neyén Inostroza, el joven de 17 años que fue asesinado por su padrastro en 2019. Los hechos fueron protagonizados por un tumulto que ingresó a la vivienda, prendió fuego y arrojó ladrillazos y palazos a la mujer.

La situación desembocó en la intervención de la Comisaría Quinta quien realizó un relevamiento de la situación acontecida en calle Formosa y Puerto Madryn, del barrio Del Alto en Centenario, pidió colaboración de Criminalística e informó a la Fiscalía de Delitos Contra las Personas.

Ataque con molotov y ladrillazos

Según informó a LMNeuquén, el comisario Diego Díaz, al arribar no se observó el disturbio, sino las consecuencias: "Las personas ya se habían retirado, estaban trabajando personal de Bomberos Voluntarios de Centenario quienes se encargaron de apagar el foco ígneo que afectó parte de la casa porque habían tirado bombas molotov".

Luego, a las 13.10 mientras se realizaban las pericias en la vivienda, indicó que nuevamente hubo un pequeño episodio cuando se presentaron dos personas que habitaban allí y "estaban ofuscados, proferían insultos", al tiempo que no respetaron el pedido del personal de criminalística, que poco pudo hacer por preservar evidencia.

En las imágenes del crudo video que circuló por redes sociales, se observó que la víctima yacía en el piso arrinconada contra un pequeño paredón, sin posibilidad de defenderse o escapar. De momento, se desconoce con exactitud quiénes son las mujeres que le arrojaron ladrillazos, pegaron palazos y la insultaron. Tampoco se sabe quién filmó el video, por qué la atacaban, y qué objetivo perseguían.