Muerte en la casa de Cerati: la sorprendente revelación de la exesposa de Cristian Graf ante el fiscal

La mujer convivió más de una década en la vivienda donde encontraron los restos. Ahora explicó por qué decidió presentarse para hablar ante la Justicia.

El crimen de Diego Fernández Lima ocurrió en 1984 y recién pudo esclarecerse parcialmente tras el hallazgo de los restos en 2025.

Diego Fernández Lima desapareció cuando tenía 16 años, cuatro décadas después sus restos fueron hallados enterrados en el patio de una casa donde vivió Gustavo Cerati. Desde el hallazgo, el caso tomó gran repercusión. La causa por su crimen sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de Daniela Barreiro, exesposa de Cristian Graf, en el marco de la indagatoria que intenta esclarecer un crimen ocurrido en 1984 y cuyo cuerpo fue hallado recién en 2025.

La mujer compareció ante la Justicia en una jornada cargada de tensión y expectativa, mientras la investigación avanza sobre el entorno familiar del principal sospechoso.

Barreiro es madre de los tres hijos mayores de Graf y convivió más de diez años en la vivienda de la calle Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, donde se encontraron los restos óseos de quien fue compañero de colegio de su expareja.

Antes de ingresar al tribunal, se cruzó con Javier Fernández, hermano de la víctima y querellante en la causa. El encuentro fue descrito por ella como un momento emotivo. Según expresó ante la prensa, decidió declarar porque necesitaba que se conozca la verdad, tanto por sus hijos como por la madre de Diego, que espera una respuesta desde hace más de cuatro décadas.

Una declaración que aporta datos sobre la casa y la familia

Durante su exposición ante el fiscal Martín López Perrando, Barreiro brindó información vinculada con la dinámica interna de la familia Graf y con particularidades del inmueble donde apareció el cuerpo. Señaló que existían restricciones estrictas respecto del jardín y que no se permitía que terceros circularan por esa zona.

cristian graf cerati A 41 años del crimen, la declaración de la exesposa de Cristian Graf aporta nuevos elementos a la investigación judicial.

También relató que, cuando propuso instalar una pileta, la familia accedió con la condición de ubicarla pegada a la casa para evitar excavaciones en el sector del pasto.

La mujer también mencionó el problema de alcoholismo del padre de Cristian Graf, Federico Alberto Graf. Estos elementos forman parte del análisis que realiza la fiscalía sobre el contexto en el que pudo ocurrir el crimen y sobre las conductas posteriores.

En noviembre del año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anuló el sobreseimiento que beneficiaba a Graf por el delito de encubrimiento. Los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Lucini dispusieron que la causa volviera a foja cero. La resolución abrió la puerta a una investigación integral que permita determinar responsabilidades penales en relación con la muerte de Fernández Lima.

"Fue un momento emotivo, yo lo necesitaba. Sólo quiero que se sepa la verdad de lo que pasó. Por mis hijos y por esa madre que esta esperando hace años que alguien le de una respuesta", le dijo Daniela a Clarín.

La ampliación de la investigación

Tras la reapertura, el fiscal decidió profundizar las líneas de investigación. Además de indagar a Cristian Graf por homicidio, solicitó informes para establecer si sus padres ocuparon cargos en el Estado al momento del hecho o con posterioridad. Para ello requirió datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

cerati casa.jpg

La defensa de la familia Graf, encabezada por el abogado Martín Díaz, sostuvo que no existió vínculo funcional entre los padres del imputado y organismos estatales. Según indicó, solo se constató una sociedad comercial entre adultos que se disolvió con el fallecimiento de Federico Graf. A pesar de esa respuesta, la pesquisa continúa centrada en el entorno familiar.

El juez Julio Lucini sostuvo en su resolución que no resulta posible desvincular a Cristian Graf del homicidio, dado el vínculo previo con la víctima y las circunstancias temporales del caso. El magistrado señaló que la investigación debe abarcar cualquier grado de participación que pudiera corresponder.

Un crimen de 1984 que salió a la luz en 2025

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984, cuando tenía 16 años. Ese día salió de su casa en Villa Urquiza tras almorzar con su madre y pedir dinero para visitar a un amigo. Fue visto por última vez en la esquina de Rómulo Naón y Monroe. Nunca llegó a la escuela técnica donde cursaba la secundaria.

La denuncia radicada en la Comisaría 39 fue archivada como una supuesta fuga de hogar. Su familia emprendió una búsqueda persistente. El padre murió en 1986 sin conocer el destino de su hijo. Su madre y sus hermanos continuaron reclamando respuestas durante décadas.

El 20 de mayo de 2025, obreros que realizaban tareas en una propiedad de la avenida Congreso descubrieron restos óseos en el jardín lindero a la casa donde vivía la familia Graf desde los años 70. El Equipo Argentino de Antropología Forense analizó 151 fragmentos y confirmó la identidad de la víctima.

Los peritos determinaron que el adolescente recibió una puñalada en el pecho que dejó marca en la cuarta costilla derecha. Luego intentaron desmembrarlo y lo enterraron en una fosa improvisada a unos 60 centímetros de profundidad.

A más de cuatro décadas del crimen, la investigación intenta reconstruir cada detalle de lo ocurrido en aquella casa de Coghlan. La declaración de Daniela Barreiro sumó piezas a un rompecabezas que la Justicia busca completar para determinar responsabilidades y ofrecer una respuesta definitiva a la familia de Diego, en un expediente que ahora vuelve a poner en el centro a la exesposa.