Pagarán un refuerzo de la Ayuda Escolar: de cuánto será y quiénes la recibirán

El Gobierno confirmó el pago de este adicional. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual?.

Se trata de una asignación anual que liquida la ANSES y se pagará en el mes de marzo.

En las últimas horas, el Gobierno Nacional confirmó que se pagará una Ayuda Escolar Anual . La medida fue oficializada este viernes con el decreto 115, publicado en el Boletín Oficial. ¿Quiénes recibirán este beneficio?.

El anuncio se da en medio del inicio de clases en cada una de las provincias del país. Allí se establece que en marzo de 2026 se otorgará un refuerzo adicional junto con el pago habitual de la asignación escolar, con el objetivo de equilibrar el impacto económico que supone el inicio del ciclo lectivo.

Se trata de una asignación anual que liquida la ANSES y que se pagará en el mes de marzo a los trabajadores en relación de dependencia con hijos. Se cobra generalmente en marzo y sirve como una asistencia para los gastos que derivan del inicio del ciclo lectivo. De esta manera se busca que ningún beneficiario cobre menos de $85.000.

La prestación de la ANSES esta dirigida a chicos escolarizados. El plus ya se había pagado en los dos años anteriores, también con carácter extraordinario y por única vez.

ayuda-escolar-anses.jpg Ayuda escolar anual de Anses: cuándo, quiénes y cómo cobrar

Desde el Gobierno se detalló que el valor general de la Ayuda Escolar Anual quedó fijado en $55.672 para aquellas familias con hijos en edad escolar. Eso se complementará con un plus para llegar a los $85.000. Siempre que los ingresos familiares mensuales brutos no superen los $5.445.190.

“Con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual, un refuerzo adicional, por un monto equivalente a la diferencia entre el importe de $85.000 y el valor que surja de la determinación de la Asignación por Ayuda Escolar Anual”, señala el decreto 115.

“Si el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal resultara igual o mayor al importe de $85.000, no corresponderá abonar el mencionado refuerzo”, aclararon.

Quiénes pueden solicitar la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar Anual está destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo que cobran la Asignación Familiar por Hijo (AFH).

El tope máximo de ingreso familiar para percibirlo es de $5.445.190 desde marzo. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también pueden percibir la Ayuda Escolar Anual.

Para cobrarla se deberá presentar el certificado de alumno regular en los primeros días del ciclo lectivo 2026, que este año inicia entre el 25 de febrero y el 2 de marzo.

Una vez presentados los documentos correspondientes, el beneficio será acreditado en un plazo de 60 días.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

ANSES tiene establecido una serie de requisitos obligatorios para acceder a la Ayuda Escolar Anual: