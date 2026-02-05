Este beneficio de Anses se paga por única vez antes del inicio del ciclo lectivo 2026. Quiénes pueden solicitarlo y qué deben presentar.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar Anual de ANSES para recibir los $85.000, paso a paso

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilitó el trámite para solicitar la Ayuda Escolar Anual , un beneficio fijado en $85.000 que se paga por única vez al año en el inicio del ciclo lectivo y que tiene como objetivo acompañar los gastos educativos , como la compra de uniformes, mochilas, útiles y otros materiales.

Esta prestación está destinada a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) , y alcanza a niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad , no rige límite de edad, siempre que asistan a instituciones educativas, escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o cuenten con maestros particulares.

El pago no es automático . El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible luego de la presentación y validación correcta por parte de ANSES del Certificado Escolar (Formulario PS 2.68), que acredita la asistencia del menor a un establecimiento educativo. Quienes no cumplan con esta parte del trámite corren riesgo de perder el beneficio o cobrarlo con demoras.

Los precios de la canasta escolar superan por lejos la ayuda que da la Provincia. María Isabel Sanchez La ayuda escolar se paga por única vez en marzo, con el inicio del ciclo lectivo.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES 2026

El trámite de solicitud se realiza a través de Mi ANSES y se necesita contar con CUIL, Clave de la Seguridad Social y el certificado escolar. El paso a paso para completar el pedido es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web oficial o la aplicación móvil.

Dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar Certificado Escolar".

Elegir "Generar Certificado" para cada hijo y completar los datos solicitados para obtener el formulario.

Imprimir el certificado y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.

Sacar una foto o escanear el formulario firmado.

Volver a Mi ANSES, ingresar nuevamente en "Hijos", "Presentar Certificado Escolar" y cargar el archivo correspondiente.

Cuánto aumenta y cómo queda la AUH en febrero 2026

Los beneficiarios de la AUH recibirán en el segundo mes del año un incremento de 2,85%, como parte de la actualización mensual por inflación. Para este aumento, se toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre difundido por el INDEC.

De esta manera, el monto bruto se eleva a unos $129.000. Sin embargo, como es habitual, la ANSES retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH a fin de año. Por ello, en febrero, se recibirá en mano unos $103.000 por hijo.

Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a unos $417.000, recibiendo en mano unos $333.000.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $166.000, con un pago directo de $133.000. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $542.000, con un pago directo de $433.000.

auh-anses.jpg Las AUH de ANSES subirá un 2,85% en febrero.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá de $47.340 a $48.691. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos, no se actualiza por inflación. Y a la vez no se anunciaron aumentos, por lo que mantiene los valores del mes pasado: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Calendario de cobro de la AUH en febrero 2026

Como es habitual, el cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. En febrero, el calendario se verá interrumpido brevemente por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, retomando los pagos el miércoles 18.

Por lo tanto, el cronograma para el segundo mes del año es el siguiente: