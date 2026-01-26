ANSES confirmó el bono para jubilados en febrero 2026: montos y fechas de cobro

Tras el aumento por inflación, el Gobierno ratificó el pago del refuerzo de $70.000 y actualizó el calendario de pago por los feriados del mes.

ANSES ratificó el bono para los jubilados que cobren haber mínimo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los detalles de los haberes que cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026 . Con un incremento del 2,8% determinado por el IPC de diciembre , el organismo confirmó la continuidad del bono extra de $70 mil para quienes perciben la jubilación mínima y difundió el cronograma de pagos ajustado por los feriados.

Además, también se seguirá acreditando el bono extraordinario, por lo que los jubilados y pensionados ya pueden calcular cuánto dinero recibirán en sus cuentas. Más datos oficiales en anses.gob.ar.

El Gobierno decidió mantener el bono de $70.000 para los sectores de menores ingresos. Este refuerzo se paga de la siguiente manera:

Cobro completo ($70.000): para quienes perciben el haber mínimo.

($70.000): para quienes perciben el haber mínimo. Cobro proporcional : destinado a los que ganan más del básico pero menos de $429.219,42. El bono será la suma necesaria para alcanzar ese tope.

: destinado a los que ganan más del básico pero menos de $429.219,42. El bono será la suma necesaria para alcanzar ese tope. Sin bono: quienes superen el monto máximo establecido por el organismo.

Montos finales para febrero 2026

Con el aumento y el bono incluidos, así quedan las escalas:

Jubilación mínima : $359.219,42 + $70.000 = $429.219,42.

: $359.219,42 + $70.000 = $429.219,42. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $287.375,54 + $70.000 = $357.375,54.

: $287.375,54 + $70.000 = $357.375,54. Pensiones No Contributivas (PNC) : $251.453,59 + $70.000 = $321.453,59.

: $251.453,59 + $70.000 = $321.453,59. Jubilación máxima: se ubicará en $2.417.441,63 (sin bono).

Calendario de pagos: atención a los feriados de febrero

Debido a los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero), la ANSES reordenó las fechas de pago para evitar demoras:

Jubilados que no superan la mínima

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.

Jubilados que superan la mínima