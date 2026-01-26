ANSES confirmó el bono para jubilados en febrero 2026: montos y fechas de cobro

Tras el aumento por inflación, el Gobierno ratificó el pago del refuerzo de $70.000 y actualizó el calendario de pago por los feriados del mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los detalles de los haberes que cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026. Con un incremento del 2,8% determinado por el IPC de diciembre, el organismo confirmó la continuidad del bono extra de $70 mil para quienes perciben la jubilación mínima y difundió el cronograma de pagos ajustado por los feriados.
Además, también se seguirá acreditando el bono extraordinario, por lo que los jubilados y pensionados ya pueden calcular cuánto dinero recibirán en sus cuentas. Más datos oficiales en anses.gob.ar.
Jubilados: ¿De cuánto es el bono y quiénes lo cobran en febrero?
El Gobierno decidió mantener el bono de $70.000 para los sectores de menores ingresos. Este refuerzo se paga de la siguiente manera:
- Cobro completo ($70.000): para quienes perciben el haber mínimo.
- Cobro proporcional: destinado a los que ganan más del básico pero menos de $429.219,42. El bono será la suma necesaria para alcanzar ese tope.
- Sin bono: quienes superen el monto máximo establecido por el organismo.
Montos finales para febrero 2026
Con el aumento y el bono incluidos, así quedan las escalas:
- Jubilación mínima: $359.219,42 + $70.000 = $429.219,42.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54 + $70.000 = $357.375,54.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $251.453,59 + $70.000 = $321.453,59.
- Jubilación máxima: se ubicará en $2.417.441,63 (sin bono).
Calendario de pagos: atención a los feriados de febrero
Debido a los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero), la ANSES reordenó las fechas de pago para evitar demoras:
Jubilados que no superan la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero.
Jubilados que superan la mínima
- Empezarán a cobrar a partir del lunes 23 de febrero (DNI 0 y 1).
