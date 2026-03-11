Los estatales de Neuquén fueron a la Justicia para frenar la ley de Reforma Laboral

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó que presentaron un recurso de amparo para evitar la aplicación de la ley, que ya fue promulgada.

Los trabajadores estatales de Neuquén recurrieron a la Justicia Federal para frenar la implementación de la ley 27.802 de Modernización Laboral, conocida también como Reforma Laboral , que fue aprobada por el Congreso Nacional en sesiones extraordinarias. Desde el gremio consideran que la normativa es inconstitucional y buscan que se paralice su aplicación hasta que el juzgado resuelva si respeta o no la Constitución.

Carlos Quintriqueo , secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Neuquén, aseguró que esperaron a que el gobierno nacional promulgara la ley para avanzar en un la presentación de una medida de amparo. Ahora, les resta esperar la decisión de la Justicia.

"El día viernes se conoció la promulgación de la ley, si bien el texto ya se conocía con anterioridad, pero para que sea ley se se requiere la promulgación. Una vez dictada la promulgación, los abogados terminaron de hacer un trabajo de estudio respecto de la ley" , aseguró en una entrevista con LU5.

Aclaró que, por eso, los abogados del gremio se presentaron en la Justicia Federal el lunes por la mañana. "Se presentó la impugnación ante el juzgado federal; es una acción de amparo pidiendo la no aplicación de la misma, teniendo en cuenta que inclusive hay artículos que ya fueron declarados inconstitucionales cuando a través del decreto 70 del 2023 se habían intentado aplicar, como tiene que ver la regulación de distintos derechos laborales", agregó.

marcha ate 27 de febrero

Quintriqueo señaló que, a diferencia de otras organizaciones, desde ATE se analizó todo el articulado de la normativa para detectar los puntos que avasallan derechos adquiridos y resguardados por la Constitución Nacional.

"Se trabajó sobre el total de la ley", dijo y añadió: "Hay otras presentaciones que se han hecho en el orden nacional, pero que atacan más que nada la cuestión del traslado de la justicia federal a los fueros de la capital federal. Nosotros trabajamos respecto de los distintos artículos que se entiende que son inconstitucionales", enfatizó.

Una ley que ataca el derecho a huelga

En ese sentido, consideró que "por un lado, se ataca la inconstitucionalidad de intentar reglamentar el derecho a organizarse, el derecho huelga". Para el líder sindical, la normativa avanza incluso sobre actividades más cotidianas, como la posibilidad de hacer peticiones en el ámbito laboral.

"La ley regula inclusive hasta hasta al derecho de asamblea, un derecho constitucional que es el derecho a peticionar y organizarte, como así también la regresividad que esta ley plantea en cuanto a la quita de derechos, como la indemnización", reclamó.

Quintriqueo señaló que hicieron la presentación judicial y que ahora sólo resta saber si los magistrados harán lugar a la acción que impulsaron desde el sindicato. "Si no fuera así, haremos la apelación correspondiente", detalló.

marcha paro ate

Desde la organización se basan en el antecedente del decreto de 2023, que se dio en el marco de la tensión que había generado el debate por la ley Bases. Por eso, ahora buscan que la impugnación avance en el Juzgado Federal de la provincia para dejar sin efecto la normativa que impulsaba el oficialismo a nivel nacional y que contó con el respaldo de la mayoría de los diputados y senadores de Neuquén.

"Nosotros lo que planteamos que se suspende ese efecto hasta que se estudie la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad", aclaró el referente gremial, que consideró que buscarán agotar todas las herramientas legales para evitar que se apliquen los artículos de la normativa que van en contra de los derechos constitucionales.