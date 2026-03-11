Starlink llegará gratis a los celulares: qué modelos podrán conectarse en Argentina

Entre otras cosas, la tecnología permitirá enviar mensajes y compartir ubicación mediante satélites cuando no exista señal móvil.

La tecnología Starlink permitirá conectar celulares directamente con satélites cuando el teléfono no tenga señal de redes móviles tradicionales.

La posibilidad de conectarse a internet satelital directamente desde un celular se acerca a una etapa concreta de desarrollo. El sistema Starlink , impulsado por la empresa SpaceX de Elon Musk en alianza con la compañía de telecomunicaciones T-Mobile, prepara una tecnología que permitirá enlazar celulares comunes con satélites en órbita baja .

El objetivo central consiste en ofrecer conectividad en regiones donde las redes móviles tradicionales no llegan. El proyecto se apoya en una innovación conocida como “Direct to Cell” , un sistema que permite a ciertos teléfonos inteligentes conectarse directamente con satélites, sin necesidad de antenas terrestres. En una primera fase, el servicio tendrá funciones limitadas, orientadas principalmente a garantizar comunicación básica en situaciones donde no existe señal convencional.

La iniciativa genera expectativas en distintos países de América Latina, incluida Argentina, donde grandes extensiones del territorio presentan problemas de cobertura móvil .

Conexión satelital directa desde el celular

El funcionamiento del sistema se basa en la red de satélites de órbita baja que SpaceX despliega en el espacio. Estos dispositivos orbitan a menor altura que los satélites tradicionales, lo que permite reducir la latencia y facilitar la conexión con dispositivos móviles.

starlink telefonos celulares La tecnología Starlink permitirá conectar celulares directamente con satélites cuando el teléfono no tenga señal de redes móviles tradicionales.

Cuando un teléfono compatible pierde la cobertura de una red celular convencional, el sistema activa de forma automática la conexión satelital. En ese momento, el equipo se vincula con uno de los satélites disponibles y el usuario recibe una indicación en la pantalla que confirma el enlace con la red espacial.

En esta primera etapa, el servicio permitirá tres funciones esenciales:

envío de mensajes de texto

transmisión de ubicación en tiempo real

contacto con servicios de emergencia

Estas capacidades apuntan a resolver situaciones críticas en lugares donde no existen torres de telecomunicaciones. Zonas rurales, rutas alejadas, áreas de montaña o regiones de difícil acceso podrían beneficiarse de esta tecnología.

En fases posteriores, el proyecto prevé ampliar las prestaciones. Entre las funciones previstas figuran llamadas de voz y navegación por internet, lo que transformaría al sistema en una alternativa real para usuarios que viven o trabajan en zonas sin cobertura tradicional.

Los celulares que podrán conectarse

La conexión satelital directa no funcionará con cualquier dispositivo. Para acceder al sistema será necesario contar con modelos de teléfonos compatibles y con la actualización de software correspondiente.

Según la información difundida por las empresas involucradas en el desarrollo del proyecto, varios fabricantes ya preparan dispositivos capaces de conectarse con esta red.

Entre los modelos mencionados se encuentran:

Apple: iPhone 14 y versiones posteriores, incluyendo las variantes Plus, Pro y Pro Max

Google: Pixel 9 y modelos posteriores, junto con las versiones Pro, Pro Fold y Pro XL

Motorola: equipos lanzados a partir de 2024 dentro de las líneas Razr, Edge y serie G

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 y A54; Galaxy S21 y versiones posteriores; Galaxy Z Flip3 y posteriores; Galaxy Z Fold3 y posteriores; Galaxy XCover6 Pro

REVVL: serie 7 y 7 Pro

La lista incluye una gran parte de los teléfonos inteligentes presentados durante los últimos años. Esto significa que muchos usuarios podrían acceder a la tecnología sin cambiar de dispositivo, siempre que su equipo reciba la actualización necesaria.

Costos actuales del servicio satelital

El proyecto de conexión directa al celular se encuentra en fase de desarrollo. Durante la etapa inicial se prevé que algunas funciones estén disponibles sin costo para el usuario, aunque con limitaciones operativas.

Starlink (1).jpg

Por otro lado, el sistema Starlink ya ofrece servicios de internet satelital para hogares y dispositivos móviles mediante antenas propias. En Argentina existen distintos planes que varían según el tipo de uso.

El kit de instalación conocido como Starlink Mini tiene un precio cercano a $249.999. Este equipo permite recibir la señal satelital desde el domicilio del usuario.

Los abonos mensuales se dividen en diferentes categorías. Entre los planes residenciales aparecen dos opciones principales:

Lite: alrededor de $38.000 mensuales, orientado a usuarios con consumo moderado

Estándar: cerca de $56.100 al mes con datos ilimitados

También existen planes pensados para uso móvil o viajeros. En ese caso, el servicio puede incluir paquetes de datos de 50 GB por unos $63.000 mensuales o una opción ilimitada con un costo aproximado de $87.500 al mes.

El desarrollo de la tecnología “Direct to Cell” busca ampliar todavía más el alcance de la red satelital. La meta consiste en llevar conectividad a territorios donde hoy resulta difícil acceder a internet o a señal telefónica.

Si el despliegue avanza según lo previsto, los celulares podrían convertirse en verdaderas terminales satelitales, capaces de conectarse al espacio cuando desaparece la cobertura tradicional. Para muchas zonas aisladas, esa posibilidad representaría un cambio profundo en la forma de comunicarse.