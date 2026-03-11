Le robaron sus instrumentos en Fernández Oro y los pusieron a la venta en Neuquén

El robo había ocurrido a fines de febrero pasado. Un hombre quedó bajo investigación por presunto encubrimiento.

Un vecino de Fernández Oro se llevó un mal trago al sufrir un robo de costosos elementos de su vivienda, pero por fortuna, tras un par de semanas y con un ojo atento en las redes sociales, pudo recuperar sus pertenencias, las que eran ofrecidas en venta en Neuquén.

Según informó la Policía, el procedimiento se desarrolló pasadas las 17 del martes, cuando un hombre se presentó en la sede de la unidad investigativa para informar que había sido víctima de un robo el pasado 25 de febrero en la localidad rionegrina de Fernández Oro . Según relató a los efectivos de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, autores desconocidos dañaron su vivienda ubicada en calle Los Álamos de la localidad rionegrina y sustrajeron diversos elementos electrónicos, entre ellos un televisor de 50 pulgadas, una guitarra eléctrica y un bajo eléctrico .

Aunque ya había denunciado el robo en su lugar de origen, en las últimas horas había logrado dar con lo que parecían ser sus pertenencias siendo ofrecidas en venta en una red social, por lo que decidió acercarse a la unidad investigativa neuquina tras mantener un diálogo con el "vendedor", quien dijo ser de Neuquén capital y aportó su domicilio a quien creyó era un simple comprador .

instrumentos robados fdez oro

A partir de estos datos, efectivos policiales realizaron tareas investigativas y se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Antártida Argentina, donde llevaron adelante un procedimiento con las medidas de seguridad correspondientes.

En el lugar, los investigadores demoraron a un hombre de 36 años y lograron secuestrar los dos instrumentos musicales denunciados como sustraídos: la guitarra eléctrica y el bajo.

Por este motivo y por disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de la fiscal Agustina Wouterlood, el hombre fue notificado de su imputación por el delito de encubrimiento, no pudiendo al menos en principio adjudicarle el robo de los elementos. Como parte de la investigación, se buscará verificar si se lo puede vincular y si estaba o no al tanto de la naturaleza ilícita de los objetos.

Tras cumplirse los trámites judiciales correspondientes, el sospechoso recuperó su libertad ambulatoria.

Le robaron una heladera y la encontró por Facebook

En febrero pasado, un vecino de Neuquén logró recuperar un elemento que le robaron luego de rastrear por Facebook y dar con un delincuente que la ofrecía en venta. Pactó un encuentro, pero no debió fingir mucho delante del "vendedor", ya que éste último se dio a la fuga tras ver a la Policía cerca.

Según informó la Policía, la heladera portátil había sido robada días atrás y aunque su propietario radicó la denuncia correspondiente, al igual que muchos otros vecinos en su situación, resolvió no sentarse a esperar, sino volcarse a las redes sociales para intentar hallarla.

Cabe recordar que la mayoría de los delincuentes no se queda con los objetos robados, sino que los revenden. De esta manera, se deshacen del elemento que podría valerles una imputación si fuera hallado en su poder y, además, hacen dinero rápido y fácil.

La intuición del vecino no estuvo errada y, en poco tiempo, dio con lo que parecía ser su heladera, la cual era ofrecida en venta por otro usuario en Marketplace de Facebook. Decidido a recuperarla, contactó al "vendedor" y pautó la transacción sin dudarlo.

heladera robada facebook

El vendedor no sospechó y así concretaron el encuentro para intercambiar dinero y el elemento. Pactaron reunirse en la intersección de Pilhue y Cerro Batea Mahuida, el jueves 19 alrededor de las 17.

Previo al encuentro, el damnificado acudió a la Comisaría 18 y explicó la situación; los efectivos se comprometieron a acompañarlo para intentar demorar al sospechoso y recuperar la heladera.

Minutos antes de las 18, el sospechoso se presentó en el lugar con la heladera, pero rápidamente notó la presencia policial en las inmediaciones. Viéndose acorralado, abandonó el objeto y huyó corriendo del lugar. Los efectivos ya no pudieron alcanzarlo.