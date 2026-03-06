La CGT presentó un amparo para impedir la aplicación de la reforma laboral

La central sindical realizó una presentación judicial contra la ley que entró en vigencia este 6 de marzo. Qué puede suceder.

La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo una presentación formal ante la Justicia para dar marcha atrás la ley de reforma laboral. La cúpula presentó un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico .

Se trata del mismo juez que había desarticulado en su momento el decreto de desregulación que había decretado Milei a principio de 2024. El planteo está firmado por el triunvirato de la CGT y por los líderes de los distintos sindicatos que forman parte de la central obrera.

La "Ley de Mordernización Laboral" fue reglamentada y promulgada con el número 27.802 durante la mañana de este viernes, a través del Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial . La formalización se produjo después de un intenso debate parlamentario que se prolongó durante varias jornadas y que culminó con la aprobación definitiva en el Senado el pasado viernes 27 de febrero.

CGT (1)

La segunda presentación judicial de la CGT contra la reforma laboral

La presentación judicial llega luego de que el lunes pasado la CGT marchara a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes pasado en el Senado y aún no había sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con la prensa en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

Los argumentos de la CGT contra la reforma laboral

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

reforma laboral

También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil.

En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Labor