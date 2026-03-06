Ya tiene edificio propio la Escuela 364 de San Patricio del Chañar

La obra fue inaugurada por la ministra Soledad Martínez. El establecimiento funcionaba en espacios cedidos por otras instituciones.

Se realizó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela N° 364 de San Patricio del Chañar . El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Soledad Martínez y el intendente de la localidad, Gonzalo Núñez.

El flamante establecimiento cuenta con una superficie cubierta de 1.563 metros cuadrados , desarrollados en una sola planta. La obra demandó una inversión de casi 4.000 millones de pesos . El edificio se ubica entre las calles Lago Aluminé, Arroyo Covunco y avenida Ignacio Roberto Gasparri Sur.

Las nuevas instalaciones incluyen siete aulas, un aula taller, biblioteca, salón de usos múltiples (SUM), sector de gobierno con secretaría, dirección y archivo, además de dos núcleos sanitarios completos para estudiantes y docentes. También dispone de cocina, espacio de kiosco y otras dependencias destinadas al funcionamiento cotidiano de la institución.

En su discurso, la titular de la cartera educativa explicó que toda la Escuela 364 funcionaba en un espacio que “sería las dos terceras partes” del salón de usos múltiples del nuevo edificio. “Esa es la historia de compromiso de la comunidad de la escuela”, indicó.

“Somos parte de un gobierno provincial que en dos semanas lleva inauguradas seis escuelas, seis edificios nuevos para instituciones educativas que, como ustedes, funcionaban en lugares que no eran los adecuados”, dijo Martínez y remarcó que “este proyecto tiene este año otras 25 escuelas previstas en su ejecución para poder lograr que sueños como el de ustedes sean realidad”.

Diálogo

La ministra de Educación destacó que para el gobierno provincial “el diálogo es la única manera de construir soluciones”. “No queremos tener comunidades que sientan que cortar una ruta, ocupar un espacio o generar un momento de tensión en su comunidad sea la única manera de lograr un vínculo con los funcionarios y las funcionarias”, indicó.

“No solamente tenemos responsabilidades en nuestras carteras, sino que tenemos la directiva expresa del gobernador de estar presentes en las localidades, estar atentas a las demandas y poder atender en tiempo y forma el reclamo genuino de una comunidad”, agregó Martínez.

Indicó que a la comunidad de la escuela “les pudimos explicar lo que pasaba con esta obra, que estaba parada bastante tiempo antes de que llegáramos a la gestión”. “Se estaba construyendo con financiamiento nacional, se dejó de recibir ese aporte de dinero y pudo recuperarse porque el gobierno de la provincia, porque todos los neuquinos y las neuquinas, decidimos invertir en educación”, manifestó.

Destacó que desde la actual gestión se logró reactivar la obra “porque somos parte de un Estado que, en la persona del gobernador, ha decidido ordenar los recursos y ponerlos a disposición de aquello que nosotros creemos que son las prioridades de los neuquinos y las neuquinas, y que por eso son nuestras prioridades”.

Detalló que es el primer edificio educativo nuevo que desde la actual gestión del gobierno provincial se inaugura en San Patricio de Chañar, aunque agregó que “no es la primera obra de educación que estamos llevando adelante”. Comentó que se culminó la ampliación del CPEM 31 y está “muy avanzada” la construcción del nuevo edificio de la EPET 26.

“Con un edificio como éste, la educación se jerarquiza, los proyectos se multiplican, los sueños se hacen grandes y las ambiciones empiezan a crecer”, señaló la ministra y puntualizó: “Queremos un pueblo ambicioso y pretencioso con sus objetivos; un pueblo profundamente empoderado de los derechos que como comunidad queremos que tengan”.

Crecimiento demográfico

Por su parte, el intendente indicó que la localidad “es una de las que tiene un mayor crecimiento demográfico en la región y por eso justamente ese déficit” de infraestructura educativa.

Núñez agradeció al gobernador por “haber vinculado rápidamente dos hechos importantes educativos para San Patricio del Chañar. Uno es la culminación de esta Escuela 364 y también continuar con el inicio de la obra de la EPET 26”.

“Cuando hay una decisión firme, un criterio de defender la educación pública y de mejorar las instalaciones de todo nuestro ejido, ahí aparecen consensos a mediano y a largo plazo”, señaló y añadió: “Lo hemos logrado porque realmente hay un marco político que toma decisiones, gestiona y consigue los fondos”.

Finalmente, la directora de la escuela, Patricia Valera expresó: “Hoy llegó el gran día. Después de una larga espera, nuestra querida escuela finalmente abre sus puertas para hacer realidad este anhelado sueño de inaugurar nuestro edificio propio”.

Dijo que se trata de “un espacio tan deseado y necesario para garantizar el derecho a una educación de calidad que nuestras infancias se merecen” y remarcó: “Estamos convencidos que la educación es el pilar de nuestra sociedad. La escuela representa esperanzas, utopías y sueños que podemos hacer realidad”.

“Hoy cerramos una etapa de la joven historia de la Escuela 364 y se abre otra para multiplicar nuevos sueños y oportunidades. Que esta puerta que hoy abrimos sea el camino hacia un futuro mejor”, concluyó.

Instalaciones

En el exterior se construyó una plaza de acceso y una rampa con pendiente mínima para garantizar la accesibilidad, además de estacionamiento para docentes. Hacia el sector norte, cercano a la expansión del SUM, se encuentra el playón deportivo, mientras que en una terraza accesible se instalaron los tanques de agua destinados al consumo y al sistema contra incendios.

La escuela fue creada en 2017 y, hasta ahora, funcionaba en espacios cedidos a la espera de contar con su edificio propio. La obra comenzó en abril de 2022, pero quedó paralizada en junio de 2023. Su finalización fue retomada durante la actual gestión provincial, que completó trabajos de mampostería, contrapisos, pisos, cubierta, instalaciones, carpinterías, rejas, mobiliario, pintura, artefactos y equipamiento.

Actualmente la institución posee una matrícula de 222 estudiantes y cuenta con 12 docentes de grado, seis docentes especiales de música, plástica y educación física, dos maestras de apoyo pedagógico, un maestro de dupla pedagógica, una bibliotecaria, equipo directivo, un secretario y seis auxiliares de servicio.