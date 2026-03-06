Masivos allanamientos: la justicia investiga el conflicto desatado el fin de semana en Parque Industrial

Se realizan operativos en ciudades de la región. Investigan un posible ajuste entre bandas que involucra a Maximiliano Avilez, ex de Luciana Muñoz.

Uno de los domicilios allanados es la residencia del ex de Luciana Muñoz.

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) , la policía de la provincia se encuentra realizando masivos operativos en la región. Hasta el momento, se confirmaron seis allanamientos distribuidos entre las ciudades de Neuquén y Plottier.

Las tareas fueron requeridas por la fiscal Silvia Moreira, de la Fiscalía de Narcocriminalidad, con el objetivo de secuestrar armas de fuego, proyectiles, sustancias estupefacientes, dinero, elementos de corte, fraccionamiento y pesaje.

Además, buscan anotaciones vinculadas a la comercialización de estupefacientes, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, DVR, dispositivos electrónicos, de comunicación y de pago electrónico.

Los seis allanamientos, que fueron autorizados por el juez de garantías, son llevados adelante en domicilios particulares: cinco en el barrio Parque Industrial de la capital y uno en Plottier.

SFP Allanamientos en parque industrial por narco drogas armas tiroteo (15) Sebastián Fariña Petersen

Conflicto e investigación

Según la información recabada, los allanamientos se enmarcan dentro de una investigación que comenzó el pasado 1 de marzo y quedó a cargo de la Fiscalía de Narcocriminalidad, en conjunto con la oficina de “Investigaciones de delitos vinculados al microtráfico y leyes especiales” de la policía de Neuquén.

La causa surgió luego de la viralización en redes sociales de un video que mostró a un hombre disparando un arma de fuego contra un local en el barrio Parque Industrial. La hipótesis de trabajo del Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió en el contexto de un conflicto entre bandas dedicadas a la venta de drogas en el barrio.

SFP Allanamientos en parque industrial por narco drogas armas tiroteo (6) Sebastián Fariña Petersen

La justicia confirmó que uno de los domicilios allanados es la barbería de Maximiliano Avilez, expareja de Luciana Muñoz, quien fue demorado por su participación en dicho conflicto.

¿Qué pasó el 1 de marzo?

La investigación se inició tras una serie de hechos violentos ocurridos el domingo por la tarde en el barrio Parque Industrial, donde se registró una balacera contra una barbería, destrozos en una despensa y dos personas demoradas, entre ellas Avilez.

Según indicaron vecinos a LM Neuquén, el conflicto se originó en febrero por una disputa entre el exnovio de Luciano Muñoz, quien sería el propietario del inmueble, y una mujer que alquilaba el local donde funcionaba una despensa desde hacía tres años. La inquilina reclamaba el reconocimiento de gastos realizados en la remodelación del comercio antes de retirarse del lugar.

Aviles fue demorado en parque industrial

También trascendieron versiones de problemas vinculados al microtráfico y deudas entre las partes.

El comisario Cristian Cuevas, coordinador operativo de la zona oeste, informó a este medio que el hecho ocurrió entre las 17 y 18 en la intersección de calles 1 y 11, cuando la policía fue alertada por los disparos contra la barbería. Un hombre denunció que se efectuaron al menos nueve disparos contra el local de su hijo.

balacera parque industrial maximiliano avilez

Tras el ataque, el propietario y un amigo ingresaron a la despensa, rompieron el candado de la puerta y provocaron destrozos, arrojando mercadería a la calle. Durante el operativo fueron demorados Avilez junto a otro involucrado. En el lugar se secuestraron municiones de calibre 380 y 9 milímetros, mientras que el padre de uno de los detenidos entregó otras 42 municiones.

Los autores de los disparos lograron escapar antes de la llegada policial y son buscados por la Brigada de Investigaciones. Una de las hipótesis indica que habrían actuado en representación de la mujer que explotaba la despensa.

SFP Allanamientos en parque industrial por narco drogas armas tiroteo (14) Sebastián Fariña Petersen

Los dos demorados fueron notificados por amenazas calificadas y daños, y luego recuperaron la libertad supeditada a la causa.

Los allanamientos que se realizan este viernes en la región estarían directamente vinculados con la extrema tensión que acecha en Parque Industrial.