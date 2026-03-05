Vuelco sobre la Ruta 22: un adolescente de 13 años resultó herido

Ocurrió esta tarde cerca de la ciudad de Plaza Huincul. Una familia viajaba desde Centenario a Plaza Huincul y sufrió un accidente faltando 5 kilómetros.

Una familia de Centenario fue protagonista de un vuelco sobre Ruta 22 , a cinco kilómetros de la localidad de Plaza Huincul . Como resultado del fuerte impacto, un adolescente 13 años resultó herido y debió ser trasladado al hospital local.

El comisario inspector Roberto Fuentes, coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad de la Comarca, señaló que fueron alertados de un vuelco en un sector de curva, en el ingreso a Termas, próximo a la ciudad de Plaza Huincul. Personal de Tránsito se acercó al lugar del hecho y constató que se trataba de un Chevrolet Agile de color gris viajaba una mujer de 48 años y su hijo de 13 años.

“La conductora perdió el control, dio un tumbo y terminó con un vuelco. Al arribar el personal policial se encontraron con los dos ocupantes conscientes. La mujer sufrió lesiones que no revistieron gravedad alguna, mientras que el hijo de 13 años sufrió una fractura de fémur , aunque no corría peligro alguno”, aseguró el comisario.

vuelco- Ruta 22- Plaza Plaza -3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul

Por qué volcó

Según indicó el comisario, al ser consultada la conductora sobre cómo sucedieron los hechos, comentó que mordió la banquina en la curva, perdió el control y no pudo retomar la cinta asfáltica. Terminó metros abajo con el vehículo sobre su lateral derecho.

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña, indicó que se encargaron de que el vehículo no se prendiera fuego. E indicó que los daños materiales fueron de consideración. Al tiempo que recordó que ese sector de la traza es conocido por haber sido escenario de accidentes previos.

vuelco- Ruta 22- Plaza Plaza -2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul

Chocó contra una pasarela y casi cae al canal

Otro siniestro vial con daños materiales ocurrió a las 6 de la madrugada de este jueves, pero en calle Río Colorado y Chivilcoy, en el límite entre Plottier y Neuquén. Aparentemente el auto marca Chevrolet Agile, esttuvo a punto de caerse al canal de riego tras impactar de lleno contra una pasarela.

El conductor del vehiculo, y único ocupante, perdió el control y golpeó el puente. Tras el fuerte impacto, estuvo cerca de caerse al canal. Según informacin a la que accedió LM Neuquén, el hombre resultó ileso, sólo se registraron daños materiales.