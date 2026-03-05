Cómo sigue la lucha del jubilado que peleó por una cirugía de urgencia en Neuquén

La historia de Carlos Muñoz, el jubilado de 74 años, sumó un nuevo capítulo este jueves. La familia denunció malos manejos desde PAMI.

El caso de Carlos Muñoz , el jubilado de 74 años , que esperó 12 horas para ser trasladado de urgencia desde el hospital de Senillosa al Heller y luego aguardó más tiempo para ser atendido, sumó un capítulo más en las últimas horas . Tras lograr un nuevo traslado a una clínica privada en Neuquén, la familia del hombre apuntó directamente contra PAMI .

La historia de este adulto mayor y su lucha fue contada ayer por su hijo Gustavo a LM Neuquén . En el relato explicó que su padre , quien padece una leve demencia y reside en Plottier, fue víctima de una discusión administrativa entre hospitales sobre cuál debía recibirlo y su salud estuvo en riesgo.

Días atrás, el jubilado había sido atendido en el centro de salud de su ciudad “Dr. Alberto Herrera ”. Allí los profesionales le diagnosticaron una infección urinaria , lo medicaron y lo enviaron a su casa. Sin embargo, preocupado, Gustavo decidió llevarlo a su casa en Senillosa, donde el malestar del hombre se agudizó con fuertes dolores abdominales.

Durante la tarde del martes, alrededor de las 16, fue llevado a la guardia porque presentaba inflamación abdominal y fuertes dolores. Recibió medicación y nuevamente lo enviaron a su casa. Horas después, el dolor se tornó insoportable.

De vuelta en el nosocomio de Senillosa, los médicos concluyeron que podría tratarse de una obstrucción abdominal, por lo que indicaron que debía ser evaluado por un cirujano. A partir de ese momento comenzó la batalla para conseguir la derivación.

Gustavo explicó que el problema se generó por una discusión administrativa entre hospitales sobre cuál debía recibirlo. “Como él vive en Plottier, decían que le correspondía el hospital Heller, pero como la derivación salía desde Senillosa, decían que tenía que ir a Centenario”, explicó.

El miércoles por la madrugada, los profesionales informaron que el traslado se realizaría a primera hora hacia Centenario. Pese a esto, el hombre debió aguardar 12 horas; finalmente, alrededor de las 11, fue derivado al Heller.

Al llegar, las medidas de fuerza de los trabajadores y la alta demanda de pacientes obligaron a que Carlos fuera atendido con demora e incluso dentro de la ambulancia. Tras completar los estudios, el jubilado quedó internado en observación, mientras se gestionaba una nueva derivación.

Otra derivación, otra espera

Según explicó Gustavo el miércoles por la tarde, autorizaron la interconsulta y un nuevo traslado. En esta ocasión, hacia el policlínico privado ADOS, aunque no se había confirmado que la cirugía pudiera realizarse ahí.

Por la noche, luego de tantas idas y vueltas, el jubilado y su hijo lograron la derivación al centro de salud. “Salió la derivación, pero no contaban con la unidad de traslado porque se encontraba en un procedimiento hasta que, después de unas horas, llegó”, explicó Gustavo.

Una vez en el lugar, fue recibido y “automáticamente empezaron a trabajar en su salud”. Los profesionales debieron regularlo, dado que no podrían realizarle la cirugía en el momento.

Este jueves al mediodía, la familia recibió el primer parte médico. De acuerdo a lo informado, se encuentra estable, aunque “tienen que nivelar todos los valores de los estudios que le dieron mal porque era muy arriesgado hacer la cirugía en el estado que él se encontraba ayer”, aseguró su hijo.

Por este motivo, la cirugía está programada para los próximos días, viernes o sábado.

“PAMI es una vergüenza”

Ahora que la atención médica de su padre se encaminó, Gustavo apuntó directamente contra la obra social de los jubilados. “El tema de la negligencia fue de PAMI”, aseguró.

"Llegué a la conclusión de que el problema no son los profesionales médicos ni de enfermería; el núcleo del problema en el sistema de salud es la obra social PAMI", afirmó.

Además, remarcó que los doctores se vieron limitados a realizar las prácticas. “PAMI es una vergüenza, cómo se está manejando, limitando a los profesionales para realizar sus prácticas”

Lejos de templar la situación, Gustavo arremetió y agregó: “Tenemos que saber diferenciar las cosas y a las personas, a quién le cae la responsabilidad y a quién no.

"A los profesionales los mandan a jugar con la cancha embarrada y que se las arreglen como puedan", concluyó.