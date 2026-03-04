Un jubilado de Neuquén y su increíble lucha para lograr una cirugía de urgencia

La historia transcurrió en las últimas horas y tiene como protagonista a un jubilado de 74 años. El conflicto sigue aún con un final abierto.

En las últimas horas, un adulto mayor de Neuquén vivió horas de angustia y desesperación por la demora en obtener respuestas del sistema de salud. El hombre, que tiene 74 años, es jubilado y necesita una cirugía de urgencia.

Se trata de Carlos Muñoz , quien primero fue atendido en el hospital de Senillosa y luego, tras una larga espera y varios reclamos de su familia, fue trasladado al hospital Heller de la capital neuquina. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí.

La situación fue relatada por su hijo Gustavo Muñoz a LM Neuquén , quien explicó que el problema comenzó cuando su padre , que tiene domicilio actual en Plottier, manifestó fuertes dolores abdominales mientras se encontraba en su casa.

Según contó, el hombre ya había consultado días antes en el hospital local, donde le realizaron estudios iniciales y lo enviaron nuevamente a su domicilio. “Le hicieron análisis y un urocultivo y le dijeron que tenía una pequeña infección urinaria. Le dieron medicación y lo mandaron de vuelta a la casa”, explicó.

Un dolor en aumento

Gustavo explicó que su padre padece también una leve demencia, lo que aumentó la preocupación. Ante este panorama, tomó la decisión de llevarlo a vivir a su domicilio en Senillosa para poder cuidarlo. Sin embargo, el cuadro no mejoró y con el paso de las horas el malestar fue en aumento.

Durante la tarde del martes, alrededor de las 16, el jubilado fue llevado a la guardia porque presentaba inflamación abdominal y fuertes dolores. Allí recibió medicación, volvió a su casa, pero el tratamiento no tuvo efecto.

Horas después, el dolor se volvió insoportable. “Alrededor de las ocho de la noche me dijo que necesitaba ir urgente a la guardia porque el dolor era cada vez peor”, relató su hijo.

En el hospital le realizaron análisis de sangre y estudios por imágenes. Si bien una primera ecografía no arrojó resultados concluyentes, los médicos observaron que podía tratarse de una obstrucción abdominal, por lo que indicaron que debía ser evaluado por un cirujano.

A partir de ese momento comenzó la batalla para conseguir la derivación. Según el relato de Gustavo, el problema se generó por una discusión administrativa entre hospitales sobre cuál debía recibirlo.

"Como él vive en Plottier, decían que le correspondía el hospital Heller, pero como la derivación salía desde Senillosa, decían que tenía que ir a Centenario", explicó.

El miércoles por la madrugada, los profesionales informaron que el traslado se realizaría a primera hora hacia Centenario para que lo evaluara un cirujano. “Nos dijeron que a las seis de la mañana salía la ambulancia con mi papá”, recordó. Pese a esto, el traslado nunca se concretó.

"A las siete y media de la mañana todavía estábamos en Senillosa porque Centenario decía que le correspondía al Heller y el Heller decía que le correspondía a Centenario", sostuvo.

Mientras tanto, el hombre continuaba con dolor intenso. Según denunció Gustavo, durante 12 horas solo recibió morfina.

Un traslado esperado y un capítulo sin cerrar

Finalmente, alrededor de las 11, fue derivado al Heller. Sin embargo, al llegar se encontraron con nuevas complicaciones. Esta mañana el hospital se encontraba con medidas de fuerza, lo que provocó nuevas demoras para llevar a cabo los estudios necesarios. Incluso, en medio de la saturación del servicio, parte del procedimiento médico debió realizarse en una ambulancia.

"Lo llevaron a la ambulancia y le hicieron el contraste ahí. Estuvo casi dos horas dentro de la ambulancia esperando", relató.

Tras completar los estudios, el jubilado quedó internado en observación, mientras se gestionaba una nueva derivación. Según explicó su hijo este miércoles por la tarde, las autoridades informaron que se había aceptado una interconsulta, pero no confirmaron que la cirugía pudiera realizarse allí.

"Nos dijeron que el Heller no estaba preparado para hacer esa cirugía en el estado en que él está", aseguró.

Los profesionales aseguraron que el paciente sería trasladado al policlínico ADOS. La familia continuaba esperando que llegara la ambulancia y no tenía confirmación de que la cirugía se realizara de inmediato.

“Por ahora solo me garantizaron el traslado, pero todavía no me dijeron si lo van a operar”, concluyó Gustavo, con miedo y temor de que esta demora pueda volverse mortal para su padre.