Quién come más sandía y quién pela más papa: las competencias de velocidad en la fiesta del agricultor

Fue en Bajada del Agrio, donde se llevó a cabo esta fiesta provincial, y en la que los participantes se disputaron el título de quién comía la sandía y pelaba las papas más rápido.

Quién come más sandía, uno de los desfíos de la Fiesta del Agricultor.

En la zona centro de la provincia de Neuquén, donde el río Agrio canta su melodía, se alza Bajada del Agrio, un pueblo que late al ritmo de la tierra y la tradición. Aquí, cada año, se celebra la Fiesta Provincial del Agricultor y del Río Agrio . Es un evento que reúne a productores, vecinos y turistas en un derroche de música, danzas, destrezas criollas y jineteadas.

La 32.ª edición de esta fiesta, que se realizó entre la transición de los meses de febrero y marzo, fue un verdadero éxito. El predio de la fiesta se convirtió en un escenario de grandes emociones, con concursos como "Quién come más sandía", "Quién pela más papas" y "Quién come más tomates", que fueron ganados por participantes de la región y de otras provincias. Estos concursos, que se convirtieron en una de las principales atracciones de la fiesta, fueron muy apreciados por los asistentes.

Sin embargo, la fiesta no se limitó solo a los concursos. La música y la danza también tuvieron un lugar destacado, con presentaciones de agrupaciones musicales de la zona (Renacer Campero, Los Zorritos de la Cordillera y Dueños del Amor) y del vecino país de Chile (Los Rancheros de Plata). Los bailes típicos y las jineteadas con excelentes montas y espectáculos de caballos y jinetes, fueron otros de los platos fuertes de la última jornada. Y para los más pequeños, la suelta de los gallos fue un momento de pura diversión.

La municipalidad, liderada por el intendente Ricardo Esparza, se encargó de montar un escenario de gran calidad y de crear un ambiente festivo en el predio de la fiesta. El parquizado de verde césped y el embanderado del predio crearon un escenario ideal para la celebración.

Al respecto el jefe comunal destacó el trabajo realizado por su equipo para que la fiesta se siga sosteniendo y manteniendo en el tiempo como una de las principales fiestas de la región del Pehuén. "La Fiesta del Agricultor y del Río Agrio es un evento que nos une como comunidad y nos permite mostrar la riqueza y la belleza de nuestra tierra", dijo Esparza en diálogo con LM Neuquén.

La sandía: un duelo de velocidad y diversión

En la calurosa (y algo ventosa) tarde del domingo, un concurso inesperado se convirtió en el centro de atención: "Quién come sandía más rápido". Ocho participantes, hombres y mujeres, se reunieron en la “explanada” del predio de la fiesta para demostrar su habilidad para devorar la fruta más refrescante del verano.

Entre risas y aplausos, los participantes se lanzaron a la tarea de consumir la mitad de una enorme sandía. El jurado, atento a cada movimiento, esperaba el resultado final. Y cuando todo parecía indicar que sería un concurso reñido, dos participantes se destacaron: Tomás Reta, de Rincón de los Sauces, y Ezequiel Fernández, de Viedma.

Ambos participantes demostraron una velocidad y una habilidad impresionantes, y cuando terminaron, el jurado no tuvo dudas: habían empatado en el primer lugar. La multitud estalló en aplausos y gritos de alegría, y los dos ganadores se abrazaron, sonriendo.

Lo que más asombró al público fue la forma en que los participantes se "lavaron la cara" con el jugo de la sandía, que se acumulaba en la batea a medida que consumían la pulpa del fruto. Fue un momento de pura diversión y alegría, que quedará en la memoria de todos los que asistieron a la fiesta.

Tomás, de 26 años, dijo que fue su primera vez en el concurso y que se sintió muy feliz de haber ganado. "Estuvo buenísimo, genial", expresó. Ezequiel, por su parte, afirmó: "Soy muy competitivo y quería ganar".

Ambos participantes compartieron el primer premio, y se llevaron a casa un recuerdo inolvidable de la fiesta del Agricultor y del río Agrio.

La batalla de las papas: un desafío culinario

Otro de los concursos que se llevó todas las miradas, fue el juego culinario de pelar papas. Hombres y mujeres se reunieron para demostrar su habilidad y velocidad para pelar la mayor cantidad de papas posible.

El desafío consistía en pelar una papa con un cuchillo común en un mesón e ir a buscar a toda carrera la siguiente a otro mesón ubicado a unos 10 metros de distancia. El participante que registrara el mayor peso de papas peladas ganaba. La salvedad era que se consideraba a quien sacaba la cáscara sin tanta pulpa de la verdura, lo que hacía que el desafío fuera aún más complicado.

Oscar Segundo, un productor de Las Lajas, se coronó como el ganador del certamen, pelando un total de 2,302 kilos de papas.

Oscar, reveló que se sintió muy feliz de haber ganado y que estaba acostumbrado a pelar papas todos los días en su chacra. "Me gustó mucho el concurso. Es algo que hacemos todos los días, pero es divertido hacerlo en un concurso", admitió.

La pasión de la jineteada: un espectáculo emocionante

El predio especialmente montado por la organización se convirtió en un escenario de emociones fuertes y adrenalina pura. Las jineteadas, uno de los momentos más esperados del evento, reunieron a los mejores jinetes de la región para demostrar su habilidad y valentía.

La jornada del domingo estuvo marcada por las montas en bastos con encimera, donde los jinetes se enfrentaron a los caballos más aguerridos de la región. La clásica carrera de tambores, tanto para hombres como para mujeres, también fue un momento destacado del evento.

Miguel Fuentes (Añelo) se coronó como el gran ganador de la carrera de tambores, mientras que “Pachuli” Maza se llevó el primer lugar en la categoría bastos con encimera. Mauro Vila, Anibal Muñoz y Laureano Heredia completaron el podio en la misma categoría. En tanto, en la categoría crina se llevaron los primeros lugares Alan Cisterna, Ceferino Montecino y Javier Hernández.

No obstante, el momento más emocionante de la jornada llegó cuando un jinete, en plena monta, fue derribado y quedó enganchado en una de las riendas del animal. El público se quedó sin aliento mientras el jinete era arrastrado por varios metros, hasta que los apadrinadores lograron cercar al caballo y socorrerlo. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el jinete recibió todos los aplausos por su valentía y determinación.